Faktem je, že stále více automobilek pracuje s umělou inteligencí, a zvyšují se tím pádem i investice vložené do tohoto odvětví – podle odhadů ze studie, uskutečněné sekcí Automotive and Mobility Observatory na Luiss Business School University, by se celková suma měla do roku 2030 vyšplhat na 70 miliard dolarů.

Souběžně s tím se také dramaticky zvýší finanční hodnota, kterou budou automobilky díky umělé inteligenci generovat. Podle studie bude umělá inteligence u příští generace vozidel zdrojem 15 až 20 % hodnoty vytvářené v celém odvětví. Současně vzroste podíl „softwarově definovaných vozidel“ z 3,4 % v roce 2021 na 90 % v roce 2030.

Nová úroveň komunikace auta s posádkou

Celé to zní značně abstraktně, zkusme to tedy trochu konkretizovat. Vedle toho, že je umělá inteligence stále častěji využívána ve vlastní výrobě a vývoji automobilů, kde může dělat všechno možné od výpočtů, přes ovládání výrobních robotů až po překlady textů v rozhraní, které se zobrazuje na displejích auta, stane se také nedílnou součástí toho, jak s autem „komunikujeme“ a jak jej ovládáme.

Snad vůbec poprvé se v textech objevuje pojem „Automobile Sapiens“, definující vůz schopný úplně nové úrovně komunikace s posádkou.

S hlasovým asistentem si budete povídat

Nová, softwarově definovaná generace aut, by měla být vybavena asistenčními systémy ovládanými pomocí umělé inteligence, dále rozpoznáváním obličejů cestujících, funkcemi aktivovanými gesty a pohyby těla, interaktivním hlasovým asistentem, se kterým si půjde „povídat“, rozhraním pro komunikaci V2X s okolními vozidly a infrastrukturou nebo třeba biometrickým ovládáním klimatizace.

Podle toho, co říká studie, by se auto mělo aktivně učit návykům konkrétních řidičů i pasažérů. Mělo by rozpoznat náladu, a podle toho pustit hudbu. Mělo by rozpoznat tepelný komfort, a podle toho pustit klimatizaci. Přímo na oficiálních stránkách Luiss Business School je uvedeno „Automotive Sapiens se umí nejen učit, ale ví, jak vytvořit s člověkem vztah, který bude hraničit se vztahem emocionálním.“

Zajímavé, ale i děsivé

Zní to nadmíru zajímavě, ale současně i nadmíru děsivě – chtělo by se říci až dystopicky. Představa auta, které si povídá s řidičem a ovládá funkce na základě verbálních i neverbálních podnětů, tak jako to uměl KITT v seriálu Knight Rider, je jako z úplně jiného sci-fi světa.

Knight Rider - KITT - nejlepší scény:

| Video: Youtube

Takový přístup by ale současně znamenal, že o nás bude naše auto vědět naprosto všechno. Studie přímo zmiňuje, že se z auta stane důležité zařízení pro sběr dat, a počítá se s tím, že prakticky všechna data a aktualizace budou součástí cloudu – tedy že budou odesílána a zpracovávána na výkonných centrálních počítačích.

A tady se nabízí ještě jedno popkulturní přirovnání, a sice vynikající film Ona (Her, 2013), který vypráví příběh o tom, co se stane, když se až příliš sblížíte se „svou“ umělou inteligencí.

close info Zdroj: Deník zoom_in Fotosoutěž Dovolená s autem 2024.