Rychlostní silnice jako nejpravděpodobnější místo, kde se může přihodit dopravní nehoda? Ale kdeže. Mnohem větší riziko je ve městech. Tedy na místech, která většina řidičů zná mnohem lépe a také proto si někdy nedávají tolik pozor. Právě provozu na silnicích byl věnován další díl videocastu Deník s nadhledem, do kterého přijal pozvání expert na bezpečnost dopravy Miroslav Charouz z BESIPu.

Deník s nadhledem s expertem na bezpečnost dopravy Miroslavem Charouzem z BESIPu (vpravo). Na snímku s moderátorem Romanem Štěpánkem. | Video: Deník/David Karola

Přednost zprava? Co to je? Právě takto se podle experta na bezpečnost dopravy Miroslav Charouze z BESIPu chová řada řidičů. Jde zejména o parkoviště před nákupními centry, kde právě pravidlo pravé ruky platí.

„To jsou obrovské počty nehod. Jde o to, že člověk nakoupí, naloží věci do vozidla a s radostí, že má fronty za sebou, proletí parkovištěm a vůbec nevěnuje pozornost autům, která na křižovatkách přijíždějí na parkovišti z pravé strany,“ popsal Miroslav Charouz v dalším díle videocastu Deník s nadhledem, který moderuje Roman Štěpánek.

Rizikové křižovatky ve městech

Nejrizikovější místo, kde může dojít k dopravní nehodě?

Na první pohled se může zdát, že to jsou dálnice a další rychlostní komunikace, kde se jezdí svižně.

„Ale nejčastěji k nehodám dochází tam, kde to mají lidé z domova nejblíže. Typickým místem je křižovatka na cestě do školy, do práce, na cestě za zábavou. Jsou to místa, kde se cítíme nejlépe, kde to známe a děláme tam také nejvíce chyb,“ popsal dopravní expert.

Příčinou je nezvládnutá technika jízdy a také to, že se řada řidičů sice v autoškole naučila jezdit, ale dostatečně nedodržují pravidla.

Problém? Připojovací pruh na dálnici

Povídání se věnovalo i situaci, do které se dostávají zejména málo zkušení řidiči na připojovacím dálničním pruhu dlouhém až stovky metrů.

Na něm by měl řidič nabrat rychlost blížící se rychlosti, která je na dálnici běžná a plynule se napojit na běžný pravý pruh. Zejména pak méně zkušení šoféři kvůli různým obavám, váhání a neschopnosti správně vyhodnotit vzdálenost přijíždějících vozidel se mohou dostat až na konec připojovacího pruhu a zůstat tam stát. Jenže pak může dojít k situaci, kdy do stojícího auta může narazit další vůz, kdy jeho řidič nečeká překážku a stojící auto přehlédne.

Na dálnici klidně mávejte

Co se dá dělat na dálnici, když dojde k defektu kola či dojde palivo a řidič je tak nucen zastavit?

Vyplatí se okamžitě zavolat policii na linku 158, která může pomoci vyřešit situaci i tím, že místo jasně světelně označí. Dále musí všichni pasažéři vystoupit, schovat se za svodidla, v žádném případě není možné zůstat sedět v autě či u auta postávat.

„Vůbec pak není na škodu, aby ten, kdo jede s námi, si vzal reflexní vestu, postavil se třeba 200 metrů před auto a mával s ní jak prostěradlem. Ono to možná vypadá legračně, ale splní to svůj účel. Umístění výstražného trojúhelníku 100 metrů před vozidlo sice splní literu zákona, ale není to nic bezpečného,“ uvedl Miroslav Charouz.

Kdo jede rychlostí 130 kilometrů v hodině, ujede 70 metrů za jednu vteřinu. A čím dříve bude o překážce vědět, tím lépe.