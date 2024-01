Jací jste řidiči? Dáváte přednost ostřejšímu stylu jízdy, nebo naopak je pro vás důležitá opatrnost? Na našich silnicích se můžeme setkat z nejrůznějšími typy motoristů – od bezohledných „zabijáků“ až po přehnaně opatrné. Pojďme se podívat na několik základních rad, jak podle BESIP můžeme sami přispět ke zvýšení bezpečnosti při jízdě s vozidlem.

Ilustrační foto: Dopravní nehoda | Foto: Deník/Michal Bílek

Říká se tomu defenzivní jízda. Přinášíme několik základních tipů pro zvýšení vaší bezpečnosti při jízdě vozidlem, ale i pro zvýšení bezpečnosti ostatních, kteří s vámi cestují, stejně jako všech dalších účastníků silničního provozu.

Podle oddělení Ministerstva dopravy ČR BESIP bezpečnou jízdu začínáme už před nástupem do vozidla. Auto bychom měli před vyjetím zkontrolovat, prověřit, jestli vše správně funguje. Důležité je osvětlení, pneumatiky, brzdy či dobrý výhled z vozidla. Neměli bychom před jízdou zapomínat na bezpečnostní pásy, což se týká také spolujezdců.

Jaké chyby dělají často řidiči na dálnici, můžete vidět ve videu:

Zdroj: Youtube

Dobrému technickému stavu vozidla bychom měli věnovat pozornost dlouhodobě. To znamená, že bychom měli v předepsaných intervalech kontrolovat brzdy, napětí řemenů (ventilátor chladiče, alternátor, klimatizace), udržovat optimální stav a množství motorových náplní (oleje, chladicí kapalina).

Alkohol a únava

Alkohol za volant nepatří, to ví z autoškoly každý. To stejné se týká také drog. Častou chybou řidičů je třeba zbytkový alkohol, který rovněž zpomaluje reakční dobu řidiče a zhoršuje jeho rozlišovací a rozpoznávací schopnosti. Zapomínat bychom neměli ani na léky, některé totiž mohou ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla.

Aniž bychom si to uvědomovali, často mají na naše chování za volantem vliv také emoce. Pokud máme vztek, raději bychom neměli řídit a počkat, až nás přestane ovládat. Nezapomínejme ani na únavu. Pokud ji začneme pociťovat například při dlouhé cestě na dovolenou, měli bychom zastavit, udělat si přestávku, protáhnout se a případně občerstvit.

Dopravní předpisy

Znáte řidičskou hlášku, že tlustá čára není zeď? Jenže i tlustá čára na silnici patří mezi dopravní předpisy, které bychom měli stejně jako jiné v rámci své bezpečnosti i druhých bezpodmínečně dodržovat.

Mezi ty nejdůležitější zásady správného chování za volantem patří dodržování maximální povolené rychlosti. Ale někdy se vyplatí i zpomalit, třeba za snížené viditelnosti. Například při mlze, dešti, sněžení či náledí se na nás nebudou ostatní řidiči zlobit, když snížíme rychlost jízdy pod hodnoty povoleného maxima, abychom mohli vozidlo vždy a včas bezpečně zastavit. S rychlostí bychom to neměli přehánět ani v případě, kdy nemáme dostatečný rozhled, třeba při vjezdu do zatáčky.

Ve tmě a za snížené viditelnosti se nikdy nedívejme přímo do světel protijedoucího vozidla. Jako vodicí prvek použijme okraj pravého chodníku nebo krajnice až do doby, kdy nás projíždějící auto mine. Počítejme s tím, že na silnici mohou být potenciální překážky - například protijedoucí auto vyhýbající se dírám na silnici, stavebním zábranám nebo ostatním vozidlům, která mohou náhle vyjet ze svého jízdního pruhu.

Vyplatí se zpomalit vždy, když je silnice mokrá. To stejné platí i v zimě, kdy jsou silnice často kluzké kvůli sněhu a ledu na vozovce. Zpomalil bychom měli v zimě i při projíždění zastíněnými oblastmi, přes mosty nebo nadjezdy, protože tato místa mohou namrzat jako první. Při jízdě na dálnici buďme vždy připraveni na to, že někteří řidiči mohou změnit znenadání jízdní pruhy, aby mohli odbočit a sjet na přehlédnutém sjezdu z dálnice. Snažme se co nejvíce předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu.

Důležitá je také bezpečná vzdálenost mezi vozidly. Za bezpečnou vzdálenost můžeme považovat rozestup odpovídající nejméně dvou vteřinám mezi přídí našeho vozu a zádí vozu jedoucího před námi. Pokud počasí nepřeje, můžeme tuto vzdálenost ještě o jednu vteřinu prodloužit.

Předjíždění

Doslova o život nám může jít při předjíždění. Abychom bezpečně předjeli auto před námi, měli bychom se nejdříve přesvědčit, že sami nejsme předjížděni. Pozor bychom si měli dát na mrtvý úhel zpětných zrcátek. Vyplatí se zkontrolovat situaci ještě jednou před tím, než přejedeme do jiného jízdního pruhu. Při předjíždění bychom měli své úmysly dát najevo všem okolo včasným použitím směrových světel.

Křižovatky

Zejména začínající řidiči nemají složitější křižovatky rádi. Tady je nejen pro ně několik rad… Když přijíždíme k semaforu, na kterém svítí zelené světlo, měli bychom počítat s tím, že se může brzy přepnout na oranžové a červené. Buďme proto připraveni brzdit a zastavit vozidlo, protože zelená na semaforu už svítila dlouho. Na oranžové světlo pokračujme v projíždění křižovatky se zvýšenou pozorností. Nezrychlujme, abychom projeli dříve než na semaforu naskočí červená, ale projíždějme plynule.

Před zastavením na červenou nezapomeňme sledovat situaci za námi. Na zelenou se rozjíždějme pomalu, než křižovatkou projedeme, nejdříve se podívejme doleva a doprava. Sledujme značky před křižovatkami i pokud jsou řízeny světelnými signály. Buďme připraveni ustoupit druhým i v případech, kdy pravidla jasně hovoří v náš prospěch.