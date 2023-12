Chcete vědět, jestli se změnilo vaše bodové konto řidiče? Nově si budete moci požádat o zasílání informací o změnách na svém bodovém kontě SMS zprávou nebo e-mailem. Novinka začne platit od 1. ledna 2024.

Ilustrační foto: Mobilní telefon | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Žádost o zasílání notifikací o změně bodového konta bude na Portálu dopravy dostupná od Nového roku. Právě od 1. ledna 2024 řidiči budou moci požádat o zasílání informací o změnách na svém bodovém kontě SMS zprávou nebo e-mailem.

Umožní to novela vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, kterou schválila Legislativní rada vlády. Jedná se o další digitalizační počin, kterým Ministerstvo dopravy zjednodušuje komunikaci občanů s úřady ve věci dopravních agend.

Portál dopravy funguje od konce roku 2022Zdroj: Portál dopravy

„Každý řidič by měl vědět aktuální stav svého bodového konta. Na Portálu dopravy od 1. ledna tedy zavádíme možnost požádat i o zasílání všech bodových změn jednoduše a pohodlně třeba do mobilu. K odběru notifikací se řidič přihlásí zdarma přes Portál dopravy. Zde budou mít zájemci na výběr tři možnosti, jakým způsobem si notifikace nechat zasílat: prostřednictvím SMS, e-mailu nebo aplikační notifikace v prostředí Portálu dopravy a Portálu občana,“ představuje vychytávku pro řidiče ministr dopravy Martin Kupka.



Portál dopravy funguje od konce roku 2022. Řidiči se do něj mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, mobilním klíčem eGovernmentu, pomocí eObčanky atd. Portál dopravy nyní nabízí pro řidiče údaje o řidičských průkazech, e-podání žádosti o řidičský průkaz (uplynutí platnosti, změna osobních údajů, odcizení, ztráta), výpis z evidenční karty řidiče a bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení či údaje o profesní způsobilosti.

Kolik máte bodů za přestupky? Výpis z karty řidiče získáte nově i přes internet

Vlastníci a provozovatele automobilů na Portálu dopravy najdou také údaje o všech (historicky) vlastněných vozidlech, předvyplnění žádosti o změny v registru, kontrolu najetých kilometrů u konkrétního vozidla, přístup k datům Registru vozidel přes takzvanou datovou kostku, přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky, přístup k mýtnému portálu či ověření vozidla řidiče taxislužby.

„Další služby budou postupně přibývat, od nového roku chceme také například zdigitalizovat žádosti související s přepisy vozidel nebo nové žádosti v agendě plavidel,“ informuje o dalším rozvoji služeb portálu Karel Váchal, zástupce digitálního zmocněnce Ministerstva dopravy.