Zákazníci by ale měli vědět, že se tato nová legislativa týká zatím jen automobilů, které budou schváleny do provozu (homologovány) po tomto datu. To znamená, že půjde o hlavně o zcela nové modely nebo nadcházející nové generace současných aut. V případě značky Škoda se to tedy s největší pravděpodobností bude týkat Škody Superb čtvrté generace, která by se měla začít prodávat příští rok. Současně nabízených vozů se to netýká. Povinnost vybavovat těmito prvky všechny aktuálně vyráběné modely začne platit až za dva roky.

A o jaké systémy se tedy vlastně jedná?

1) Inteligentní regulace rychlosti:

Systém pomocí kamery sleduje dopravní značení a následně upozorní řidiče na překročení povolené maximální rychlosti. Systém je možné ze strany uživatele deaktivovat, nicméně při každém nastartování musí být v činnosti. Stejně tak nesmí být dotčena možnost řidiče překročit stanovenou rychlost.

„V takovém případě však může vozidlo zareagovat obdobně jako při neužití bezpečnostních pásů. Podobný systém je například již dnes používán ve Spojených arabských emirátech,“ podotkl Ivo Drahotský, dopravní analytik.

2) Systémy pro sledování pozornosti řidiče:

V podstatě se jedná o kamery, které sledují pohyby hlavy a řidiče a vyhodnocují, zda se řidič dostatečně věnuje provozu před vozidlem. Pokud elektronika vyhodnotí, že tomu tak není, spustí se různé úrovně varování. „Systémy sledující pozornost řidiče musí být v činnosti neustále, nicméně nemohou uchovávat informace a poskytovat je třetím stranám. Nesmí být zpřístupněny, a zároveň musí být po zpracování okamžitě vymazány,“ vysvětlil Ivo Drahotský.

3) Signál nouzového brzdění a detekce zpětného chodu:

Nově homologovaná auta nyní musí dávat na vědomí vzadu jedoucím řidičům, že vůz vpředu intenzivně brzdí. Zpravidla se to nyní řeší tím, že se rozblikají varovaná světla. Nehodám při couvání pak lze zabránit nejlépe instalací couvací kamery.

4) Zapisovač údajů o události

Tato paměťová jednotka zaznamenává a uchovává kritické parametry a informace týkající se nárazu krátce před srážkou, v jejím průběhu a bezprostředně po ní. Dá se přirovnat k „černé skříňce,“ kterou mají dopravní letadla.

„Systém zachycuje rychlost vozidla, brzdění, polohu a náklon vozidla na silnici, stav a míru aktivace všech jeho bezpečnostních systémů a palubního systému eCall s napojením na linku tísňového volání 112, aktivaci brzd a relevantní vstupní parametry z palubních systémů bezpečnosti,“ přiblížil Ivo Drahotský. Zapisovač nesmí být možné deaktivovat.

Nyní platí, že zaznamenané údaje mohou být zpřístupněny vnitrostátním orgánům pouze pro účely zkoumání a analýzy nehod. Zapisovač údajů o události nesmí být schopen zaznamenávat poslední čtyři čísla identifikačního čísla vozidla ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat jak vozidlo, tak jeho vlastníka nebo držitele.

„Informace mohou být využity v rámci technické analýzy dopravní nehody, ale nesmí být užity veřejně, což vyplývá přímo z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR,“ upozornil Ivo Drahotský.

Co tedy přesně zaznamenává Zapisovač údajů o události (EDR – Event Data Recorder)?

- Rychlost vozidla;

- polohu pedálu akcelerátoru;

- užití brzdy;

- činnosti systému ABS;

- činnosti stabilizačního systému;

- užití bezpečnostních pásů;

- otáčky motoru;

- natočení volantu.

V případě nehody budou k dispozici kromě dat vztahujících se ke kolizi a postřetovému ději rovněž informace týkající se pohybu vozidla a jednání řidiče – zhruba pět sekund před střetem.

5) Možnost instalace alkoholového imobilizéru

Do aut se zatím nebude žádný "alkoholový zámek" montovat, ale výrobce musí umožnit, aby ho v budoucnu bylo možné připojit.