Celoroční pneumatiky jsou pro mnohé řidiče vítanou možností, jak ušetřit. Uspořit za pravidelné přezouvání a jednu sadu disků (která navíc ušetří místo na své skladování) je určitě příjemné. Používání celoročních pneumatik má však svá specifika.

Toto univerzální obutí je vhodné jen pro vozidla, která jezdí převážnou část roku po udržovaných silnicích či ve městech a nenajedou ročně více než pět tisíc kilometrů. Typicky tak může jít o druhé auto v rodině, které slouží na občasné popojížďky po okolí.

Zdroj: Youtube

„V tuzemsku celoroční pneumatiky aktuálně využívá asi deset procent řidičů, zatímco v sousedním Německu je to zhruba dvojnásobek. Do budoucna se předpokládá, že se podíl celoročních pneumatik bude nadále zvyšovat. V posledních letech jsou navíc tyto univerzální pneumatiky optimalizovány také pro plug-in-hybridy a elektromobily, kde je důležitý nízký valivý odpor, který v konečném důsledku snižuje emise a prodlužuje dojezd vozidla,“ říká Marek Knieža, ředitel auto-moto inzertního webu TipCars.com.

Celoroční pneumatiky musí sloužit dobře jak za mrazů a na sněhu, tak v letních vedrech. To znamená nutnost fungovat při velmi vysokém rozsahu teplot od zimních -30 do letních 50 °C, kterých může vozovka dosahovat. Zároveň se musí celoroční pneumatiky popasovat se vzrůstající hmotností vozidel i s jejich vyšším výkonem.

Je tak jasné, že celoroční pneumatiky jsou svými vlastnostmi vždy určitým funkčním kompromisem. Faktem také je, že celoroční pneumatiky mají během pokračujícího vývoje a moderním technologiím při výrobě stále lepší jízdní vlastnosti.

Ze zákona jsou celoroční pneumatiky považovány za zimní, protože jsou vždy označeny symbolem M+S. Pro jízdu po sněhu dostaly vzorek s lamelami, který zabraňuje obalení pneumatiky sněhem. Při použití v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je však důležité dbát na minimální hloubku dezénu, kterou stanovuje zákon, a to 4 mm. Pokud pneumatiky nemají požadované 4 mm hloubky dezénu, lze je využívat už pouze v létě. Pro letní období totiž zákon vyžaduje hloubku dezénu jen 1,6 mm.

Celoroční pneumatiky zvládají i letní vedra. Při srovnání s čistě letními pneumatikami však o něco ztrácejí zejména v délce brzdné dráhy. Při vyšších letních teplotách má také celoroční pneumatika větší tendenci k přehřátí, což může ovlivnit její adhezi v zatáčkách. Jde však o extrémní situace, do kterých se řidič nemusí nikdy dostat.

Při využití celoročních pneumatik je rizikem zatuhnutí kovového disku na náboji. Je tedy dobré před montáží disku s pneumatikou důkladně očistit kontaktní plochy a použít zinkový sprej, který poskytuje přilnavý antikorozní film a chrání proti korozi.

Životnost celoročních pneumatik není nijak dlouhá, udávají se dvě třetiny výdrže letních pneumatik. Mají rovněž delší brzdnou dráhu a také ostatní parametry jsou vždy horší než u kombinace letní/zimní pneumatika.

Naopak s celoročními pneumatikami ušetříte čas i peníze za přezouvání a pořízení další sady disků, které nemusíte skladovat. U vozidel s nízkým nájezdem nedojde ke stárnutí letních a zimních pneumatik, které se nestihnou ojezdit. Vzrůstající zájem o celoroční pneumatiky ve své nabídce zohledňuje stále více výrobců a jejich výběr je tak stále větší. Celoroční pneumatiky se nabízejí také v širokém cenovém rozpětí.

