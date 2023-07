Z nabídky v tuzemsku oficiálně prodávaných nových vozů jsme vybírali modely, které můžou plnit roli rodinného vozu, mají karosérii typu SUV a jejich cenovka nepřesahuje v základní verzi hranici 700 000 Kč.

Nabídka prostorných rodinných SUV se stále rozšiřuje | Foto: Se svolením Citroën

Kategorie středních rodinných SUV je stále na vzestupu a přibývají do ní i noví hráči. Vyplývá to z našeho průzkumu ceníků automobilek působících na tuzemském trhu s novými osobními vozy.

Na to, jaká auta jsme našli a jaké mají aktuální cenovky, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Nejlevnějším modelem, který plní naše kritéria, je tradičně Duster vyráběný rumunskou Dacií. Letos je poslední možnost koupit si aktuální generaci, na sklonku tohoto roku se totiž představí zbrusu nová. Nyní lze Duster koupit od 410 500 Kč

Další dva typy, které v žebříčku těch nejdostupnějších následují za Dusterem, jsou naší veřejnosti ještě poměrně málo známé. Model ZS je totiž produktem čínské značky MG, která vstoupila na český trh teprve vloni a ani SsangYong s prodlouženou verzí Tivoli (označení Grand) není zatím úplně zapsán v povědomí českých motoristů. Trošku neprávem, protože tento vůz nabízí za cenu necelých 460 000 Kč skutečně obří zavazadlový prostor. Jeho objem vyjadřuje hodnota 720 litrů.

Společně s těmito vozy se pod hranici půl milionu korun dostává ještě Peugeot 2008 v nové verzi po nedávné modernizaci.

Docela výrazně se v poslední době zvětšila nabídka sportovně-užitkových vozů s líbivějšími liniemi než jaké mají obvykle klasická „esuvéčka". Nejlevnějším vozem kupé-SUV je s cenovkou 504 980 Kč Kia XCeed. O čtyřicet tisíc korun je pak dražší Citroën C4X a necelých šest set tisíc stojí Toyota C-HR. I ta bude brzy vystřídána nástupcem. Čtvrtým společníkem vozů tohoto typu je Renault Arkana za 641 000 Kč.

Asie má převahu

Jasnou převahu podle oblasti původu vozu mají asijské značky. Čínská MG má v našem přehledu dvě auta, korejské automobilky SsangYong, Hyundai a Kia rovněž po dvou. Dva modely jsme našli také u japonské Mazdy. Zájemci o prostorné rodinné SUV můžou zamířit také k dalším výrobcům z této země. Konkrétně k Subaru, Toyotě i k Suzuki.

Původ Made in Europe mají jen vozy Dacia Duster, Peugeot 2008, Citroën C4 nebo Renault Arkana. A pak rovněž dvě auta, které dávají dohromady ruce českých dělníků. Konnkrétně jde o Seat Ateca, který se vyrábí v továrně Škody v Kvasinách a dále Hyundai Tucson. Ten sjíždí z linky ve slezských Nošovicích.

Jen těsně se do tohoto výčtu vozů nedostala Škoda Karoq, což je po technické stránce stejné auto jako výše zmíněná Ateca. Jenže má vyšší cenu. Pokud bychom ale chtěli udělat přehled vozů do 700 000 Kč, pak by tam jako jednadvacátý Karoq rovněž náležel.

Ti, kdož mají cenový strop 600 tisíc korun, mají aktuálně na výběr z dvanácti různých typů středních rodinných SUV.