Na to, jaká auta to byla, a na jaký dosáhla výsledek, se podívejte do fotogalerie.

Ty zpravidla v nárazových testech i dalších aspektech hodnocení bezpečnosti obstávají velmi dobře. Letos si zatím nejvyšší - pětihvězdičkové vysvědčení - odvezly z testování všechny. První výjimkou se stalo BMW i4. Je to poněkud překvapení, protože prémiové značky obvykle nešetří při vybavování vozů airbagy i elektronickými asistenčními systémy.

Tentokrát nejspíše BMW doplatilo na to, že model i4 není od počátku samostatně vyvíjeným elektromobilem, ale jedná se o "elektrifikaci" klasického BMW 4 Gran Coupé. Použitá platforma tedy neumožnila zabudovat některé záležitosti, na které nyní EuroNCAP klade důraz.

Komisaři dokonce v komentáři k výsledkům testů modelu i4 uvedli, „že tento vůz dokazuje, že luxus neznamená vždy lepší výkon v oblasti bezpečnosti.

Přehled výsledků letošních crash testů: Škoda 2x s 5 hvězdami, Dacia propadla

Přesto samozřejmě BMW i4 při srážce chrání cestující na velmi dobré úrovni. Týká se to jak dospělých cestujících na předních i zadních sedadlech, tak i dětských pasažérů ve věku 6 a 10 let sedících vzadu v autosedačkách.

Žádaná je multikolizní brzda

Chodci a cyklisté by při případné srážce s BMW i4 profitovali z aktivní kapoty, která se zdvihne díky senzorům v nárazníku schopným detekovat takovýto typ nehody. Díky tomu je pak menší pravděpodobnost, že se jejich těla dostanou do kontaktu s tvrdými strukturami v motorovém prostoru. Rezervy ale měl vůz v oblasti ochrany pánví chodců.

BMW i4 disponuje většinou požadovaných elektronických bezpečnostních asistenčních systémů, které navíc podle zkoušek EuroNCAP dobře fungují. Celkový bodový výsledek mu však snížila absence takzvané multikolizní brzdy. Ta je schopna zabránit tomu, aby se vozidlo po srážce dále pohybovalo a naráželo do dalších vozidel nebo předmětů.

Čas černých skříněk v autech přichází. Co bude zapisovač dat sledovat?

Dalším vozem, které získal "jen 4 hvězdičky", je Toyota Aygo Cross. To je v Evropě nejmenší nabízený model největší světové automobilky, který se vyrábí ve středočeském Kolíně. Tento vůz si při nárazových testech vedl solidně, i když hrudník řidiče by při čelním nárazu nebyl zdaleka ochráněn ideálně. O další body do hodnocení přišel kvůli absenci některých pokročilých bezpečnostních asistentů.

Naopak třeba Mercedes-Benz Citan a jeho luxusnější verze třída T, dostal pět hvězdiček. Navzdory tomu, že Renault Kangoo, z něhož po technické stránce vychází, vloni získal jen 4. Jenže technici značky s třícípou hvězdou přidali středový airbag a pár asistentů a hned to vyneslo pátou hvězdu.

Pět hvězdiček získalo ještě na Slovensku vyráběné SUV Kia Sportage, menší SUV Tonale italské Alfy Romeo i druhý z testovaných elektromobilů, kterým byla Cupra Born.