Máte doma psa nebo kočku a občas potřebujete převézt svého domácího mazlíčka autem k veterináři, na chatu nebo na dovolenou? Nejste sami. Převážení zvířat ve vozidle má však svá pravidla. Víte, jak správně v autě se zvířetem cestovat? Tady jsou naše rady a tipy.

Cestování se zvířaty v autě má svá pravidla. | Foto: Unsplash

Na klíně, navolno na místě spolujezdce, nebo vzadu v kufru? Jak převážíte svého pejska třeba při cestě na výlet do přírody? I když se to může zdát jako banalita, i přeprava zvířat v autě má svá pravidla. Nejdříve se podívejme, co o ní říká zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

Podle něj je řidič kromě povinností uvedených v § 4 (Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích) dále povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu. Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Pes v autě - rady na cestu:

Zdroj: Youtube

To znamená, že stejně jako jakékoliv jiné nezajištěné břemeno v autě, může i nepřipoutané zvíře při nehodě způsobit vážná zranění cestujících. Zjednodušeně řečeno, zvíře byste měli v autě zajistit vždy.

„Není nikdy bezpečné řídit se zvířetem v klíně, nechat je volně pobíhat po vozidle (také například na korbě pickupu). Volně pohybující se mazlíček může způsobit problém nejenom při ovládání vozidla, ale i při případné dopravní nehodě, kdy svou hmotností může ohrozit přepravované osoby. Za nezajištěné zvíře vás může PČR pokutovat,“ uvádí k přepravě zvířat v autě BESIP.

Jak zvíře v autě zajistit

Je rozdíl v tom, jestli v autě převážíte kočku či malého psa, nebo třeba velkou dogu. U menších zvířat si pohodlně vystačíte s přepravním boxem (lidově přepravkou), který můžete koupit ve zverimexu, u větších plemen psů je to složitější.

Při výběru přepravního boxu dbejte na správnou velikost. Obecně platí, že zvíře by mělo mít dostatek prostoru, aby mělo při jízdě přirozenou polohu, která mu umožní korigovat pohyby vozidla. Na trhu jsou také autosedačky pro psy, využít je mohou i kočky.



„Nejvhodnější jsou klece z hliníku, nebo plastu vyztuženého skelnými vlákny. Důležitý je také design. Ujistěte se, že vybraný model umožňoval dobrou cirkulaci vzduchu, aby váš chlupatý přítel mohl snadno dýchat. Aby byla přeprava psa ještě bezpečnější, rozhodněte se pro brašny uvnitř přepravky, abyste psovi poskytli další ochranu v případě nouzového zastavení,“ radí BESIP.

Přepravní box (či tašku) byste měli připoutat bezpečnostním pásem na zadním sedadle. Je totiž důležité, aby při prudkém brzdění nespadl mezi sedadla, případně nezranil někoho z posádky vozidla.

Přepravní box můžete převážet také v kufru auta. Nezapomeňte ho ale zajistit tak, aby tam „nelítal“ ze strany na stranu a nepřevrhl se. Pokud cestujete se zvířetem, vyplatí se upravit styl jízdy. To znamená nebrzdit prudce a mít lehkou nohu na plynu. Divoký styl jízdy nesvědčí ani spolujezdcům, natož zvířeti v přepravce.

Pokud převážíte velkého psa, můžete zvolit přepravní box pro velká plemena do zavazadlového prostoru, případně popruhy pro připoutání zvířete na zadní sedačce. Pořídit si můžete dokonce speciální psí transportní deku. Ta také zabrání přenosu chlupů na samotnou sedačku a zajistí dostatečný komfort pro přepravu.

Pohodlné cestování s domácím mazlíkem

Zvířata podobně jako malé děti špatně snášejí dlouhé cestování. Proto nezapomínejte dělat přestávky. Nejlépe každé dvě hodiny nechejte pejska vyvenči, aby si mohl protáhnout nohy. Pro jeho rozptýlení a zabavení během přestávky můžete použít také jeho oblíbenou hračku.

Na cesty s sebou nezapomeňte přibalit také dostatek vody, aby váš čtyřnohý mazlíček netrpěl žízní. A při delším cestování také krmení.

A nakonec jedna důležitá rada: zvíře nenechávejte bez dozoru v autě samotné. Zejména v letních měsících mu hrozí přehřátí. Takže pokud můžete, i na krátké opuštění vozidla ho vezměte s sebou.