Každému řidiči vyhovuje něco jiného. Někdo rád řídí v noci, jiný zase dává přednost cestování ve dne. Ať už zvolíte první, nebo druhou variantu, vyplatí se vždy předem trasu si naplánovat, abyste se nemuseli při jízdě rozptylovat jejím hledáním a mohli jste si vytipovat místa pro tankování a nutné přestávky za volantem. Pokud zatím nemáte svou oblíbenou a osvědčenou trasu do Chorvatska, pomůže vám navigace. Podle ní si vyberete nejvhodnější trasu.

Při cestování ve dne počítejte s hustším provozem na silnicích. Obzvlášť to pocítíte při průjezdu většími městy (například Vídeň a Záhřeb), kde se provoz v době dopravních špiček výrazně zvyšuje. Hrozí také, že se neplánovaně zdržíte v kolonách, proto nezapomínejte na osvědčené pravidlo mít plnou alespoň polovinu nádrže s palivem a neodkládat tankování na poslední chvíli.

Záleží také na tom, který den v týdnu si pro cestování vyberete. Zatímco ve všedních bude provoz na silnicích klidnější (což však nemusí platit vždy), v pátek a o víkendových dnech bývají zejména dálnice k moři přeplněné, protože se mění v apartmánech a hotelích u moře klientela. Vždy při dlouhém cestování jako řidiči dělejte přestávky, abyste se mohli po delším sezení za volantem protáhnout a okysličit si krev. Při cestování ve dne, například když vyrazíte brzy ráno, nebudete tolik unavení a nebudete mít nabouraný spánkový rytmus.

Cesta autem do Chorvatska: Co by vám určitě nemělo chybět ve výbavě vozu