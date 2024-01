Určitě jste se s tím už také někdy setkali. Je zima, mrzne nebo sněží a vy potřebujete odjet, ale vaše auto ne a ne nastartovat. Na vině může být hned několik chyb, které jste při přípravě vašeho vozu na zimní období podcenili. A když už nastane zimní čas, tak si třeba i dlouhodobě ani neuvědomujete, že něco právě v této době třeba děláte špatně.

Před jízdou je třeba auto důkladně zbavit sněhové pokrývky. | Foto: Foto: Se svolením Daniela Černovského

Je více než jasné, že zima je pro automobily tím vůbec nejnáročnějším ročním obdobím a proto je dobré se některých věcí vyvarovat. Pojďte se tedy s námi podívat, čemu byste se během zimy měli vyhnout, abyste svému kovovému miláčkovi neublížili.

Jak jezdit v zimě:

1. Nemáte v kondici chladicí kapalinu

Málokterý řidič si nechává před zimou v servisu změřit bod mrazu chladicí směsi. Raději tu stávající dolije „destilkou“ a vesele jezdí dál. Podle webu portalridice.cz jsou zkušenosti automechaniků v servisech takové, že u nás rozhodně není výjimkou, že i v pětiletém autě je stále původní směs dolívaná destilovanou vodou. Takto naředěná směs se stává nefukční, přičemž může zamrzat klidně už při teplotách jenom velmi mírně pod nulou. „Riziko poškození motoru je v takovém případě enormně vysoké,“ píše portalridice.cz.

2. Neumíte správně nastartovat

Portál dále radí, že pokud auto v zimě nechytne napoprvé, zkuste to opakovaně, ale… Nenechte startér točit déle než 10 sekund. Po každém pokusu o nastartování udělejte alespoň dvacetisekundovou pauzu. Jestliže nevyjde ani čtvrtý pokus, baterii auta zbytečně netrapte. Pro všechny případy s sebou také vozte kvalitní startovací kabely.

3. Necháváte motor běžet, zatímco zbavujete skla námrazy

Dříve bývalo zvykem nechat běžet motor na volnoběh, auto se vám alespoň zahřálo, zatímco vy jste škrábali led z oken. Jenže jak upozorňuje web esmond.cz právě tento starý „dobrý“ zvyk vás může v současnosti vyjít pěkně draho. Pokud vás při něm přistihnou policisté, můžete dostat i několikatisícovou pokutu.

„Ve vyhlášce totiž stojí, že nesmíte zbytečně ponechat stojící vozidlo v chodu. Vyhláška také zahrnuje zbytečný únik výfukových zplodin,“ dodává esmond.cz.

4. Nevytáčejte zbytečně motor za studena

Vytáčení motoru do vysokých otáček za studena je jednou z nejčastějších chyb, která rapidně zvýšuje opotřebení motoru. Olej totiž podle portalridice.cz při nižších teplotách maže daleko hůře a chvíli trvá, než se dostane všude, kde je ho potřeba. Dokud se tedy auto nezahřeje, točte motor ideálně do dvou tisíc otáček u dieselu a do tří u benzinu.

5. Kartonové krabice jsou naprosto nevhodný kryt čelního skla

V zimním období je také skvělým nápadem čelní sklo ochránit pomocí nějakého krytu. „Ideální je ten z hliníkové fólie nebo gumy,“ radí dále esmond.cz. s tím, že máte zapomenout na materiály, které by mohly sklo poškrábat. Materiál by měl být těžký, aby se zabránilo tvorbě ledu. Rozhodně by neměl nasáknout vodu – kartony krabice jsou naprosto nevhodné. Při sebemenší oblevě nasáknou vodu a při dalším mrazu prostě k čelnímu sklu přimrznou.

Nestačí mít jen výhled čelním oknem, ale musí se odstranit sníh i z kapoty nebo střechy vozu.Zdroj: Foto: Se svolením Víta Černého

6. Neotvírat zamrzlé dveře násilím

Velmi častou chybou mnoha řidičů, je násilné vniknutí do auta, když jsou dveře k autu přimrzlé. Tímto krokem tak můžete poškodit jak dveře, Většinou to odnáší přimrzlý gumový lem dveří, které pak řádně netěsní, tak i jejich mechanismy. Na trhu existuje speciální rozmrazovací sprej, který na zámek a kliku nastříkáte a máte vyhráno. Velkým obloukem se vyhněte použití teplé vody.

7. U starších aut nezatahovat ruční brzdu

U starších vozidel se také hodí pořídit si klíny pod kola. „Během nočního mrazu se totiž může stát, že ruční brzda zamrzne a s autem se už nerozjedete,“ informuje portál autozive.cz. Pokud je to tedy bezpečné, například na relativně rovném parkovacím místě, ruční brzdu spíše nahraďte klíny pod všechna kola a zařaďte rychlost. Ráno doceníte mobilitu.

8. Nezapínat přimrzlé stěrače

Pokud jsou stěrače přimrzlé k čelnímu oknu, určitě je nezapínejte. Jejich odtržením můžete poškodit nejen stírací lišty, ale pokud by bylo přimrznutí silné, může dojít i k poškození jejich pohonu. Raději počkejte, než dojde k jejich rozmrznutí, či situaci zcela předcházejte vyklopením stěračů či použitím termoizolačních krytů či fólií, přidává radu web Autosalon.tv.

Někteří řidiči nechávají přes noc na autě zvednuté stěrače, aby jim k čelnímu sklu nepřimrzly. Jenže i toto je podle webu esmond.cz také chyba, které byste se měli vyhnout. Stěrače se tímto krokem mohou uvolnit, takže nebudou správně plnit svou funkci. Kromě toho se může stát, že jeden ze stěračů nevydrží nápor sněhu, větru nebo velkého mrazu a odmrští se zpět na čelní sklo. Tím může dojít třeba i k prasknutí čelního skla. Pro tyto účely existují také ochranné návleky na stěrače, které prodlouží jejich životnost.

Před jízdou je třeba auto důkladně zbavit sněhové pokrývky.Zdroj: Foto: Deník/Karel Rozehnal

9. Nevyjíždět jen s částečně očištěným autem od sněhu

Sněhová čepice na střeše sice vypadá pěkně, ale může se vám prodražit. Zejména v alpských zemích je policie na nedostatečně očištěná auta celkem háklivá. Nejde tedy jen o výhled čelním oknem, ale i o odstranění případného sněhu z kapoty či střechy vozu. Hodně nebezpečný je led odpadlý ze střechy auta za jízdy. Může způsobit nejen nehodu, ale i přivodit zranění cestujících v autě, na které spadl. Dbejte také na čitelnost registrační značky a osvětlení.

10. Podhuštěné pneumatiky lepší trakci nezajistí

Věřte nebo ne, ale i dnes se stále najdou řidiči, kteří tomu, že na sněhu získají lepší trakci, pokud sníží tlak v pneumatikách. Tento „zvyk“ pochází z dob, kdy byly standardem radiální pneumatiky. Pokud byste jej aplikovali na dnešní zimní pneumatiky, vystavujete se v mnoha ohledech nepříjemným rizikům, protože auto bude na silnici přinejmenším „plavat“.

Podle Autosalonu.tv, se navíc ještě zhorší brzdné schopnosti, zvýší se spotřeba a lamely nebudou mít optimální záběr na sněhu a ledu. Jedinou výjimkou, kdy může snížení tlaku opravdu pomoci, je vyloženě hluboký sníh. I tak by ale neměl tlak klesnout o více než třetinu oproti doporučenému, a také je nutné dbát na nízkou rychlost jízdy. Tlak v pneumatikách pravidelně kontrolujte, protože reaguje na změny teplot. V zimě klesá zhruba o 0,1 baru při ochlazení o každých deset stupňů.



