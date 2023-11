Listopad je kritickým podzimním měsícem pokud jde o střet auta se srnou či divočákem. Hlavně za svítání a za soumraku riziko stoupá. Víte, jak postupovat, když dojde na nejhorší?

Výstražná značka „zvěř“ upozorní na místa, kde dochází ke střetům nejčastěji. | Foto: Unsplash.com

Podzimní měsíce neznamenají jen pokles teplot a více nečistot na asfaltu, způsobených zemědělskými pracemi na polích a v lesích. Zvyšuje se také aktivita lesní zvěře a stoupá počet kolizí zejména se srnami a divočáky. Každý rok dojde na našich silnicích zhruba k 15 tisícům nehod, jejichž příčinou je právě lesní zvěř.

„Riziko srážky se zvěří je vyšší zejména na jaře a na podzim, kdy se zvířata více přesouvají,” upozorňuje Irena Jakobová, specialistka na pojištění z FinGO. „Nejvíce aktivní jsou za rozbřesku, mezi pátou a sedmou hodinou, a za soumraku, mezi šestou a devátou, což se překrývá s dopravními špičkami.“ Podzimní aktivita je dána nejen hledáním potravy, jejíž dostupnost pomalu klesá, ale také rozmnožovacím cyklem spárkaté zvěře, tedy jelenů a srnců.

Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod, doplňuje: „Na podzim kulminuje četnost tohoto typu nehod v listopadu, kdy mají na celkovém počtu podíl 12,5 %. Celoročně dominuje nehodám vysoká zvěř, na podzim se ovšem významně zvyšuje riziko, že se potkáte s divokým prasetem.”

Podle dostupných statistik dochází ke kolizím se zvěří nejčastěji v okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Třebíč a na silnici I/9, která spojuje Prahu, Mělník a Rumburk. Nebezpečí v konkrétní lokalitě, kde se nejčastěji pohybujete, můžete vyhledat například na interaktivní mapě na webu Portalnehod.cz nebo Srazenazver.cz.

Policii volejte v každém případě

Velké množství řidičů, přirozeně zejména těch, kteří zatím podobnou zkušenost nemají, je střetnutím se zvěří zaskočeno. Ukazuje se, že nejsou pro tento typ nehody dostatečně pojištěni, navíc často netuší, jak mají v daném okamžiku správně postupovat.

Pravidlo číslo jedna zní, že při každé srážce se zvířetem je nutné volat policii. Týká se to i případů, kdy vám na autě vznikla pouze zanedbatelná škoda a zvíře z místa nehody uteklo. Střet se zvěří není klasifikován jako přestupek, takže vám nehrozí žádný postih. Policista na telefonu vám poradí, co dělat dál, zároveň vyrozumí o nehodě majitele zvěře, obvykle místní myslivecké sdružení. Došlo-li ke zranění posádky auta, samozřejmě volejte také záchrannou službu.

Jestliže je zvíře zraněno, nepřibližujte se k němu, neboť vám může ve snaze o obranu ublížit. Mrtvé zvíře v žádném případě nenakládejte do kufru a neodvážejte pryč s vidinou zvěřinových hodů, protože byste se dopustili pytláctví nebo krádeže. Zapněte na svém voze výstražná světla, odstavte ho na kraj silnice, oblékněte si reflexní vestu a v dostatečné vzdálenosti umístěte také výstražný trojúhelník. Dalším krokem je kontaktování asistenční služby vaší pojišťovny. Její operátor by vám měl poradit, jak poškozené auto co nejlépe zdokumentovat. Fotografií udělejte raději více než méně, a to včetně detailů. Pro tyto případy se hodí mít v autě výkonnou svítilnu. Není-li vozidlo způsobilé pokračovat v jízdě, nezbývá než počkat na odtahovku.

Zabránit nehodě můžete jen stěží

Bohužel, vyhnout se srážce je obtížné, leckdy zcela nemožné. Rozhodně není na místě provádět prudké vyhýbací manévry, neboť je velká pravděpodobnost, že nad autem ztratíte kontrolu a ve výsledku si způsobíte škodu vyšší, než když zvíře srazíte. V místech, kde se dá aktivita zvěře očekávat, tedy v lese a jeho blízkosti, raději zpomalte a mějte „oči na stopkách“. Někdy můžete zachytit záblesky v očích ještě předtím, než spatříte zvíře samotné. Pamatujte také, že zvířata se často pohybuje ve skupinách, a vidíte-li jedno, nejspíš budou na blízku i další. Pokud si zvířete v blízkosti vozovky všimnete, ztlumte dálková světla, která by ho mohla zbytečně vyplašit.

Jedinou skutečnou přípravu, kterou je záhodno nepodcenit, tak představuje dobré pojištění. Průměrná škoda na vozidle je u tohoto typu nehod 50 tisíc korun, u moderního auta s pokročilými asistenčními systémy však může být mnohem vyšší. Klasické havarijní pojištění by mělo tyto případy zahrnovat, pro jistotu však zkontrolujte konkrétní smlouvu. Pokud máte pouze povinné ručení, většinou se lze pro případ střetu se zvěří připojistit.