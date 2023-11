Jak vypadá celá D3 z Českých Budějovic do Třebonína? Dron ukázal dálnici z nebe

Řiditelství silnic a dálnic zveřejnilo nová videa z dronů zachycující dálnici D3 z ptačí perspektivy. Podle ŘSD stále platí, že všechny tři momentálně budované úseky dálnice D3, tj. obchvat Budějovic z Úsilného do Hodějovic a úseky z Hodějovic do Třebonína a z Třebonína do Kaplice-nádraží, by měly být zprovozněny do konce příštího roku. Jak uvedl Českokrumlovský deník, k rakouské hranici by měla být D3 dovedena k rakouské hranici do roku 2026.

Nový most přes D3 u Markvartic. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová