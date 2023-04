Automobilka Dacia nyní prodává každé třetí své auto s motory upravenými pro spalování LPG. Zvýšené pořizovací náklady se zaplatí už po ujetí necelých patnácti tisíc kilometrů a pak už se při současných cenách benzínu a LPG šetří na každém dalším kilometru přibližně koruna na nákladech za palivo.

Jedinou nevýhodou je nemožnost vozit rezervu | Foto: Se svolením Dacia

Zkapalněný ropný plyn, jehož zkratka z angličtiny je LPG, a který jsme dříve znali s označením propan-butan, je v současnosti u drtivé většiny automobilek přehlíženou možností v úsilí o snižování emisí CO2. Jednou z mála, která naopak počet modelů s možností spalování LPG v jejich motorech navyšuje, je rumunská Dacia.

Na to, jak její systém ve vozech vypadá, se můžete podívat do fotogalerie s vysvětlujícími popisky.

A zákazníci na to slyší. Konkrétně v loňském roce se do provozu u nás zaregistrovalo téměř tolik nových Dacií s pohonem na LPG jako těch, které do svých nádrží můžou tankovat pouze benzín. Třeba nafta vyšla z tohoto souboje paliv u rumunské automobilka jako jasně poražený soupeř.

Vlastně se není čemu divit. Rozdíl v pořizovacích nákladech mezi „čistě“ benzinovou variantou a tou, která zvládá jezdit jak na benzín, tak na tento ropný plyn, je například u typu Sandero pouze patnáct tisíc korun.

Přitom podle propočtů, které předkládá sama Dacia, se tyto vynaložené vyšší náklady vrátí majiteli díky nižším nákladům na palivo již během prvních patnácti tisíc najetých kilometrů. Následně pak každých dvacet tisíc dalších kilometrů provozovatel Dacia ušetří tisíc eur (cca 24 000 Kč).

Levné auto s levným provozem. Test Dacie Duster ve verzi na LPG

Dlouhodobě se cena za litr LPG pohybuje na polovině částky, kterou je třeba platit za litr Naturalu 95 nebo jinak nazvaného benzínu s velmi podobnými vlastnostmi. V současnosti lze podle specializovaných internetových stránek v Česku tankovat LPG zpravidla v cenovém rozmezí 18-19 Kč za litr.

Zdroj: Youtube

Spotřeba je vyšší, ale výkon roste

Je ale třeba férově dodat, že spotřeba auta není stejná v době, kdy se jede na benzín a po přepnutí na LPG. Oficiální technické údaje Sandera uvádějí, že kombinovaná spotřeba na LPG je o 1,3 litru vyšší (5,5 versus 6,8), což je rozdíl 24 procent. V praxi, jak uvádějí také zkušenosti kolegů motoristických novinářů, kteří Dacie ve verzích na LPG testovali dlouhodobě, bývá na stejných trasách spotřeba vyšší o čtvrtinu. I tak se ale každý kilometr ušetří na nákladech za palivo vyšší desítky procent. Přesnou výši úspory si každý může spočítat sám při využití speciální kalkulačky, která je k dispozici na stránkách lpg.dacia.cz.

K tomu se přidávají další nezpochybnitelné výhody. Třeba dlouhý dojezd daný přítomností dvou nádrží. Do té benzinové lze stále načerpat stejných padesát kilometrů jako do verze s neupraveným zážehovým motorem a navíc je tu i nádrž pro 40-50 litrů LPF. Teoreticky pak lze ujet 1200 kilometrů do okamžiku, kdy palubní počítač nahlásí, že jsou obě tyto nádrže prázdné. V praxi tak lze absolvovat bez zastávky u čerpací stanice cestu z Prahy do chorvatského Splitu.

Zkoušeli jsme Octavii přestavěnou na LPG: Investice se vrací docela dlouho

Další příjemnou záležitostí je, že motor, do kterého v danou chvíli proudí LPG, poskytuje k využití o deset procent vyšší výkon a stejnou měrou navýšený nejvyšší točivý moment. Je to dáno vyšším oktanovým číslem LPG.

Hledat na cestách stanici, kde lze LPG doplnit, není obvykle v Česku, ale i dalších zemích střední či jižní Evropy, vůbec složité. Statistiky tvrdí, že momentálně lze na našem kontinentu čerpat toto palivo do nádrže na 35 tisících místech. Přibližně každá čtvrtá veřejná čerpací stanice má v současnosti také stojan pro doplňování LPG

Není tedy divu, že na tyto argumenty slyší čím dál více zákazníků Dacie. Ta již od roku 2009 prodala 600 tisíc svých aut ve verzi LPG a v loňském roce byl jejich podíl z celkového objemu výroby 34 procent. Momentálně je u nás nejžádanějším typem s touto úpravou Jogger (62 procent z celkového počtu do provozu zaregistrovaných exemplářů), následuje Sandero se 43 procenty a Duster s třiceti.

Ještě oblíbenější než u nás jsou auta jezdící na LPG v Polsku, Turecku nebo v Itálii.

Další důležité otázky a odpovědi

Jak se vyrábí LPG?

Možnosti jsou dvě. Jednak při rafinaci ropy a jednak při těžbě zemního plynu. V tom případě se odděluje kapalná frakce suroviny od metanu, což je pak hlavní složka například CNG.

Jaká je záruka na vozy s motorem na LPG

Pokud si koupíte takto upravený vůz přímo od výrobce, bude stejná jako v případě běžného auta s benzinovým nebo naftovým motorem. Tedy v případě Dacie tři roky

Zmenšuje LPG nádrž ve voze zavazadlový prostor?

Objem měřený nad přepážkou je stejný jako u variant bez úpravy na LPG. Ovšem pod podlážkou je nádrž, která už nedovoluje umístit sem náhradní kolo.

Je servis takového vozidla dražší?

Dacia v servisech nerozlišuje, zda přijedete s benzinovým, dieselovým nebo LPG vozem. Ovšem provozovatel auta na LPG má jednou za rok povinnost absolvovat revizi palivového systému. To vyjde na několik stokorun. Navíc Dacia doporučuje, aby se zákazník dostavil k technikům dvakrát ročně, aby se motor upravil na spalování směsi v jiném složení. Zatímco v zimě směs plynů obsahuje šedesát procent propanu a čtyřicet butanu, v létě je tomu naopak.

Kolik je aktuálně v Česku stanic, kde lze čerpat LPG?

Podle Asociace LPG je jich v současnosti k dispozici 950, což je skoro pětinásobek v porovnání s těmi, kde lze doplňovat stlačený zemní plynu CNG. Celkově je u nás přibližně čtyři tisícovky klasických „benzinek“ s výdejními pistolemi pro benzín a naftu.

Jaké další značky ještě nabízejí takzvaně z výroby vozy jezdící na LPG?

Momentálně jde ještě o Renault a Fiat. Oproti Dacii však v tomto směru na našem trhu zaujímají daleko méně významné postavení.