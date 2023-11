Zatím je tam bláto a louže, ale už za dva roky by tu měla vést dálnice D35, konkrétně desetikilometrový úsek z Hořic do Sadové. Vůbec první stavbu dálnice na Jičínsku zahájilo vedení Ředitelství silnic a dálnic začátkem listopadu. Ovšem na plánované trase se kope už více než rok. V září 2022 zde totiž začali pracovat archeologové.

Mezi Sadovou a Sověticemi | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Úsek dálnice začne mezi Hořicemi a Dobrou Vodou a povede podél I/35, kterou nedaleko sochy Obřího trpaslíka křižuje. Dále mine Ostrov, Klenice a v místech mezi Sadovou a Sověticemi se v budoucnu napojí na plánovaný úsek vedoucí až do Plotišť u Hradce Králové.

Pokud se podaří dodržet sliby a do stavby nezasáhnou nečekané komplikace, mohla by být dálnice v plné parádě uvedena do provozu za dva roky. Do té doby čeká řidiče ještě mnoho měsíců na přetížené I/35. Situace je náročná i pro ty, kteří musí denně projíždět stavbou do okolních vesnic.

Tudy za dva roky povede dálnice:

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

„Zatím se to dá snést. cestu dosud jakž takž udržují a projet se dá. Uvidíme, co nastane, až začnou doopravdy stavět. Přinejhorším budu jezdit domů přes Hořice,“ řekl Deníku muž, který žije v Třebnouševsi. Okolo čísti Ostrov dálnice povede a stavba křižuje dvě hlavní příjezdové cesty napojené na I/35.

V minulosti se stavba zdržela kvůli kritice starostů Sadové a Sovětic. Nelíbilo se jim plánované využití příjezdové cesty ke stavbě, která vede obytnou zónou v Sadové a je zároveň příjezdovou cestou do Sovětic. Obce dopředu sdělily, že stavbu dálnice nechtějí blokovat, přejí si ale jiné vyřešení příjezdové cesty.

Silnici totiž v Sadové nedávno opravili a obávali se, že po dvou letech průjezdu těžké techniky bude zase zničená. S ŘSD se jim ale nakonec podařilo najít společnou řeč a cestu ke staveništi se podařilo najít jinou.

Neřešitelný problém? Nikoli

S odvoláním proti stavebnímu povolení se potýká také úsek D35 ze Sadové do Plotišť. Proti povolení, které bylo stavbě uděleno v říjnu, se ohradili obyvatelé Břízy a Všestar, kteří požadují vybudování rozsáhlejších protihlukových opatření. Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého se nicméně nejedná o problém, který by nešlo vyřešit. S rozklady se nyní ŘSD seznamuje, ještě letos chce vyhlásit tendr na zhotovitele dalšího úseku stavby.

Jak očistit zamrzlá skla na autě: pomůže dobrá škrabka, teplé vodě se vyhněte

V dohlednu je také příprava stavby dálnice z Hořic do Úlibic. Na D35 se napojí u Dobré Vody a skončí u Úlibic velkou víceúrovňovou křižovatkou. Ta bude připravená na případné napojení dalšího úseku směrem na Turnov. Tím by mohl být sen o dálničním propojení Hradce a Liberce vyplněn.

Z Hradce až do Úlibic by se podle odhadů mohli první řidiči projet přibližně v roce 2028.