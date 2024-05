Nadporučík Michal Dokoupil je zkušený člen české dálniční policie. Působí zejména na střední Moravě a do dalšího dílu talkshow Deník s nadhledem přišel, aby povyprávěl, jak klidné či divoké jsou tuzemské dálnice.

Deníku s nadhledem s nadporučíkem Michalem Dokoupilem. | Video: Deník/Jiří Štraub

Michal Dokoupil slouží u dálniční policie zhruba deset let. Za tu dobu už stihl poznat, jaké to je řešit vážné nehody, pomáhat řidičům v nesnázích i co znamená pronásledovat řidiče v kradených autech. I o tom si povídal s moderátorem Romanem Štěpánkem v dalším díle videocastu Deník s nadhledem.

Krásný vozový park

Pokud si na něco rozhodně nemohou čeští dálniční policisté stěžovat, pak je to vozový park. Podle Michala Dokoupila je opravdu krásný.

„Pro výkon na dálnici máme hlavně škodovky, pro řešení dopravních nehod Volkswageny a na měření rychlosti vozy Škoda Superb a BMW pětkové řady,“ přiblížil zástupce vedoucího dálničního oddělení Kocourovec, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.

Policista Michal Dokoupil v Deníku s nadhledem.Zdroj: Deník/David Karola

Dálniční policii se ujíždí jen těžko

Dálniční policisté totiž musí být dost rychlí a držet krok s šoféry silných nových aut. Tu a tam totiž dojde i k honičce. Neděje se tak rozhodně každý den.

Defekt na dálnici? Odborník z BESIPu radí, co je lepší než výstražný trojúhelník

Z poznatků dálniční policie vyplývá, že se policii nejčastěji snaží ujet šoféři pod vlivem drog nebo ti v kradeném autě. A stává se, že je to i kombinace obojího. A úspěšnost provinilců?

„Mnohdy dochází k tomu, že pronásledovaný řidič způsobí dopravní nehodu, než ho dopravní policie vůbec zastaví,“ popsal Dokoupil šance na únik před policejními majáky, která je velmi mizivá.

K nějakým přestřelkám a velmi divokým situacím jako je ztvárněno v populárním seriálu Kobra 11 však nedochází. O klidnou a bezrizikovou práci však v případě služby u dálniční policie nejde.

Jazyk z úst při nehodě nikomu nevytahujte, upozorňují zkušení záchranáři

A co dělat, když šoféři ve zpětném zrcátku policejní pronásledování vozu spatří?

„Zajeďte na kraj a nic neřešte,“ apeluje zkušený policista Michal Dokoupil.

Na druhou stranu se občas vyskytne na dálnici i kuriozní situace. Třeba když strážci zákona museli odchytit pobíhajícího pštrosa.

Spěch, co nikam nevede

Jak se říká, dnešní doba je uspěchaná a na dálnicích to je znát i tím, že řidiči překračují rychlostní limity. Zbytečně.

„Připadá mi, že je to národní sport pořád někam spěchat. Řidiči by si měli uvědomit, že pokud pojedou místo rychlosti 130 kilometrů v hodině rychleji, třeba 150 kilometrů v hodině, tak jim to zase tolik času neušetří,“ popsal Dokoupil.

Jak poznat auto, co měří rychlost

Za porušení dopravních předpisů čeká provinilce postih v případě odhalení. Samozřejmě existují i případy, kdy lze celou záležitost řešit domluvou. Ale ne v těch situacích, kdy šoférovi hrozí bodový postih. O něm však nerozhodují přímo dálniční policisté, ale správní orgán. Pokutu však přímo dálničním policistům uhradit lze. A to i kartou.

„Jdeme s dobou,“ pousmál se Michal Dokoupil.

Moderátor Roman Štěpánek s trochou nadsázky položil i dotaz, jak poznat neoznačené policejní auto. Odpověď? Tak té se Michal Dokoupil taktně vyhnul. Příliš rychlí řidiči tak mohou dále vést vášnivé debaty a dohady, který že to tmavý volkswagen či bavorák je právě ten, v němž je zabudován policejní rychlostní radar.