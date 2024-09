Letos v březnu to byl pro řidiče šok. Cena roční dálniční známky vzrostla po dvanácti letech skokově z 1500 na 2300 korun. Na její zdražování si budou muset řidiči zvyknou i v následujících letech, protože za dálniční známku budou platit více pravidelně i nadále.

Může za to automatická úprava, která zohledňuje inflaci a nově otevřené úseky dálnic. O kolik stoupne cena od 1. ledna příštího roku, to se motoristé dozvědí v následujících týdnech.

„Informace k valorizaci ceny dálniční známky pro příští rok zveřejníme v průběhu října. Cena bude vypočítaná ve sdělení ve Sbírce zákonů, které musí být hotové v průběhu října,“ uvedl na dotaz Deníku tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Jaké chyby řidiči často dělají při jízdě na dálnici:

Podle prvních odhadů by se mohl nárůst ceny dálniční známky pohybovat okolo pěti procent. V takovém případ by roční dálniční známka zdražila o 115 korun. Dálniční známka ale může podle zákona zdražovat v částkách zaokrouhlených na stokoruny, takže nakonec by mohla její cena vzrůst o sto, nebo dvě stě korun. U krátkodobých dálniční známek bude zdražení v desetikorunách.

Proč dálniční známky zdražují? Ministerstvo to zdůvodňuje potřebou pohnout s dobudováním základní dálniční sítě, což bez peněz, včetně těch z dálničních známek, nejde.

„Platí zásada, že za víc peněz lidé dostanou více muziky, vzhledem k na podzim letošního roku otevřeným desítkám kilometrů dálnic,“ dodal František Jemelka.

Poslední velké zdražení

Od letošního března platí řidiči za celoroční kupon o osm stovek více než dosud, tedy namísto 1500 korun nově 2300 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan je cena ročního kuponu stanovena na 1150 korun. Řidiči hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km kupují známku za 570 korun.

Úpravy cen se týkaly také měsíční dálniční známky, která mírně zlevnila a nově stojí 430 korun namísto původních 440 korun. Řidiči vozidel na zemní plyn nebo biometan platí 210 korun. Pro hybridy s emisemi CO 2 do 50 g/km je cena stanovena na 100 korun. Zlevnila také desetidenní známka z 310 na 270 korun. U aut na zemní plyn a biometan stojí měsíční známka 130 korun a u hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km 60 korun.



Novinkou od března letošního roku bylo zavedení jednodenní dálniční známky. Její standardní cena je 200 korun, polovinu platí majitelé aut jezdících na zemní plyn nebo biometan. Pro hybridy s emisemi CO 2 do 50 g/km je cena 50 korun. Vozidla s pohonem výlučně na elektrickou energii nebo vodík registrovaná v České republice jsou automaticky osvobozena od placení dálničních poplatků.

O jaké dálniční známky je zájem?

Řidiči letos v létě nakoupili více českých dálničních známek než ve stejném období loňského roku. Uvádí to Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR (CENDIS). Podle něj od počátku června do konce srpna si řidiči zakoupili přes 2,6 milionu kuponů, což představuje nárůst o téměř 170 tisíc oproti létu 2023.

Zvýšený zájem o dálniční známky byl způsoben především vysokou poptávkou po jednodenních známkách, které byly zavedeny v březnu 2024. Od té doby jejich popularita podle CENDIS stabilně roste. Kromě vyššího počtu prodaných kuponů rostly i příjmy z jejich prodeje. Od počátku června do konce srpna bylo vybráno o 85 milionů korun více než ve stejném období loňského roku.