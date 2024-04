Je to otázka, na kterou nezná odpověď mnoho řidičů. Proč elektromobily nemusí platit dálniční známku stejně jako auta na klasický pohon? Elektromobily přece také jezdí po dálnicích a „ničí“ silnice stejně jako auta na běžný benzinový nebo naftový pohon. Ne-li více, protože jsou těžší. Je to nespravedlivé?

Elektromobily mohou jezdit po dálnicích bez dálniční známky. Změní se to? | Foto: Deník/Roman Cichocki

Všechno zdražuje, dálniční známky nevyjímaje. Řidiči od letošního března zaplatí za roční kupon namísto dosavadních 1500 korun o osm stovek více. Koho se to ale netýká, jsou elektromobily, které mohou jezdit po dálnicích dále bez poplatku. Přitom elektroaut na našich silnicích stále více přibývá.

„Proč mají elektriky a jiné pohony než nafta a benzin mít dálniční známky levnější nebo zadarmo? Ničí ty dálnice méně? Beru, že mají parkování zdarma a nějaké výhody, protože jsou „ECO". Ale proč dálniční známku? Může mi to někdo rozumně vysvětlit?“ pohoršovala se v diskuzi na našem webu v článku o zdražování dálničních známek čtenářka Miluše Sýkorová.

Není v reakcích čtenářů sama, koho zajímá, proč jedni platit musí a druzí ne. Přitom peníze vybrané na dálniční poplatcích se vracejí zpátky do údržby silnic.

Takže jaký je ten důvod? Na to jsme se zeptali mluvčího Ministerstva dopravy Františka Jemelky.

„Máme zájem na podpoře a rozvoji šetrné dopravy. Proto může tato velmi malá část vozového parku využívat dálnice zdarma. Cena dálniční známky je naprosto zanedbatelný výdaj pro každého, kdo auto používá, jde tedy o symbolickou podporu. Taktéž částka, kterou by provozovatelé nebo majitelé těchto aut zaplatili, je v dopravním rozpočtu a v rozpočtu na stavbu/údržbu dálnic naprosto marginální,“ uvedl na dotaz našeho webu.

Jak to bude do budoucna?

Je osvobození elektromobilů od dálničních poplatků jen dočasným řešením? Protože jak bude těchto aut na našich silnicích přibývat, změní se složení vozového parku, který dálnice využívá. Takže elektromobily už nebudou jen „okrajovou záležitostí“.

„Jak se situace bude vyvíjet v budoucnu, samozřejmě nelze nyní přesně předvídat. Analogií s jinými podporami nízkoemisních vozidel v minulosti či v jiných oblastech lze dovodit, že současná podoba podpory se může v budoucnu měnit. Ale jestli se tak někdy stane, popřípadě kdy, nelze zatím předjímat,“ sdělil mluvčí ministerstva František Jemelka.

Nové ceny dálniční známek

Za celoroční dálniční kupon platí od 1. března řidiči o osm stovek více. Cena se zvedla z 1500 na 2300 korun. Slevu mají vozidla na zemní plyn nebo biometan, cena ročního kuponu pro ně je stanovena na 1150 korun. Řidiči hybridů s emisemi CO2 do 50 g/km kupují nově známku za 570 korun.

Naopak měsíční dálniční známky od března zlevnily. Nově stojí namísto 440 korun o deset korun méně. Řidiči vozidel na zemní plyn nebo biometan za ni platí 210 korun a majitelé hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km pořídí tento kupon za 100 korun.



Zlevnila také desetidenní známka z 310 na 270 korun. Majitelé aut na zemní plyn a biometan platí za tuto známku 130 korun a provozovatelé hybridů s emisemi CO 2 do 50 g/km 60 korun.

