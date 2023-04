Chystáte se vyrazit autem za hranice České republiky? Pojďme se podívat, jaké jsou poplatky za používání dálnic u našich sousedů. Jako každý rok zamíří i letos v létě statisíce českých motoristů k moři do Chorvatska, proto si také připomeneme, kolik zaplatíte na dálnicích při cestě na Jardan.

Než vyrazíte za hranice České republiky, zjistěte si, kolik zaplatíte za použití dálnic v zahraničí | Foto: Deník/Michal Fanta

Jaké jsou ceny dálniční známek v okolních státech a kde můžete platit mýtné v hotovosti? Pojďme si v tom udělat pořádek.

Slovensko

U našich východních sousedů potřebujete elektronickou dálniční známku na většině rychlostních komunikací. Zatímco motocyklisté platit nic nemusí, pro dvoustopá vozidla do 3,5 tuny a přívěsy kategorií O1 a O2 (tažené vozidlem kategorie M1, N1, M1G a nebo N1G bez ohledu na celkovou hmotnost soupravy) si můžete vybrat elektronickou dálniční známku desetidenní za 12 eur, třicetidenní za 17 eur nebo roční za 60 eur. Známka je registrovaná k poznávací značce vozidla a její nákup je možný pomocí internetu nebo mobilním telefonem na eznamka.sk. Tam také najdete zpoplatněné úseky. Náklaďáky zaplatí mýtné na dálnicích, rychlostních komunikacích a některých silnicích 1., 2. a 3. třídy prostřednictvím mýtného systému emyto.sk a elektronické palubní jednotky.

Jak vypadají mýtné brány v Chorvatsku? Podívejte se na následující video.

Maďarsko

V Maďarsku si musí pořídit elektronickou dálniční známku jak motocyklisté, tak řidiči aut do 3,5 tuny. Využit mohou nákup online prostřednictvím internetových stránek ematrica.nemzetiutdij.hu nebo na prodejních místech na hranicích a na čerpacích stanicích. Odlišné ceny jsou pro motocykly, vozidla do 3,5 tuny, autobusy a přívěsy. Na výběr jsou například dálniční známky pro osobní vozidlo do 3,5 tuny s maximálně sedmi místy - desetidenní za 5500 HUF (přibližně 340 korun), měsíční za 8900 HUF (přibližně 550 korun) a roční za 49190 HUF (přibližně 3000 korun). U vozidel s více místy pro cestující jsou ceny vyšší. Motorkáři zaplatí za desetidenní známku 2750 HUF (okolo 170 korun) a měsíční 4450 HUF (přibližně 280 korun). Prodávány jsou také roční známky s regionální platností. Řidiči nákladních vozů zaplatí mýtné elektronickou palubní jednotkou E-Troll. U nich je mapa zpoplatněných silnic odlišná.

Rakousko

V Rakousku platí elektronické dálniční známky pro motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny s platností 10 dnů za 9,9 eura, 2 měsíce za 29 eur a jeden rok za 96,4 eura. Motorkáři zaplatí za desetidenní známku 5,8 eura, za dvouměsíční 14,5 eura a za roční 38,2 eura. Řidiči musí počítat také se zpoplatněním některých komunikací a tunelů, kde je vybíráno úsekové mýtné, a to buď na místě v mýtných branách nebo formou předem zakoupeného ročního poplatku. Pořídit si dálniční známku můžete přímo na stránkách asfinag.at. Kdo nechce elektronickou dálniční známku, může si zakoupit na prodejních místech „papírovou“. Řidiči aut nad 3,5 tuny využívají elektronický mýtný systém s jednotkou Go-Box.

Německo

Radost budou mít řidiči v Německu, protože tam je průjezd zpoplatněných silnic pouze u vozidel s hmotností 7,5 tuny a výše. Motorky ani osobní vozy nic neplatí. K výběru eketronického mýtného pro nákladní vozidla se využívají jednotky Toll Collect. Podrobné informace o poplatcích za průjezd těchto vozidel jsou k nalezení na stránkách toll-collect.de.

Polsko

U našich severních sousedů jsou dálnice zpoplatněny prostřednictvím mýtného. Výhodou dálnic v Polsku je zpoplatnění jen některých dálničních úseků. Mýtné platí také motocykly. Formy platby se liší, protože výběr peněz zajišťuje několik společností. Pokud pojedete vozem do 3,5 tuny, budete na některých dálnicích platit platební kartou nebo v hotovosti na mýtných branách. V Polsku jsou zpoplatněny pro vozy nad 3,5 tuny i pro většinu osobních automobilů s přívěsem také některé silnice první třídy. V případě, že jsou dálnice v systému eTroll, budete muset zaplatit přes mobilní aplikaci nebo palubní jednotku.

Slovinsko

Při cestě do Chorvatska možná využijete průjezd Slovinskem. Tam je jízda po dálnic pro vozidla do 3,5 tuny a motocykly zpoplatněna prostřednictvím elektronické dálniční známky. Počítejte s tím, že vozidla jsou rozdělena do cenových kategorií podle výšky vozidla nad první nápravou. Ve Slovinsku pořídíte dálniční známky týdenní, měsíční, půlroční a roční. Motocyklisté zaplatí za týdenní 7,5 eura, půlroční 30 eur a roční 55 eur. Měsíční dálniční známka pro ně není k dispozici. Vozidla do 3,5 tuny s výškou do 1,3 metru nad první nápravou a obytné vozy bez ohledu na výšku nad první nápravou pak zaplatí za týdenní známku 15 eur, za měsíční 30 eur a za roční 110 eur. U vozidel do 3,5 tuny s výškou 1,3 metru a více nad první nápravou jsou ceny dvojnásobné. Slovinska elektronická dálniční známka se dá koupit online na webu slovinského ředitelství dálnic evinjeta.dars.si a na některých čerpacích stanicích. Pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny je pro platbu mýtného určena elektronická palubní jednotka a systém DarsGo.

Chorvatsko

V oblíbené letní destinaci českých turistů Chorvatsku jsou dálnice zpoplatněny formou mýtného pro motocykly, osobní auta i náklaďáky. Řidiči je mohou zaplatit v hotovosti nebo platební kartou v mýtných branách, levněji je pak vyjde použití elektronického mýtného systému ETC. Kolik přesně zaplatíte za svou cestu na chorvatských dálnicích si můžete spočítat na stránkách hac.hr. Například úsek ze Záhřebu do Zadaru vás vyjde za běžné osobní auto na 16 eur. Také v Chorvatsku jsou osobní vozidla rozdělena podle výšky a počtu náprav. Průměrná cena mýtného pro osobní vozidla do výšky 1,9 metru je zhruba 6 eur na sto kilometrů.

Na co si dát pozor?

Zahraniční elektronické dálniční známky si můžete koupit u nás také u neoficiálních distributorů. Počítejte ale s tím, že si k vašemu nákupu účtují také manipulační poplatky ve výši desítek až stovek korun.