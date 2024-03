Petr Oudrnický z Královehradeckého kraje pracuje v autoservisu a auta jsou zároveň i jeho velkým koníčkem. A tak ho napadlo, že k výrobě valentýnského překvapení pro svou přítelkyni použije součástky z motoru. Z rozvodového řetězu, kola z vačky a plechu vytvořil jedinečné srdce s růží. Partnerka byla nadšená.

Valentýnské srdce ze součástek motoru a růže z plechu. | Foto: Se svolením Petra Oudrnického

„Inspiroval jsem se na Facebooku, kde na mě jednou vyskočilo něco podobného, ale v jiném provedení. Říkal jsem si, že je to hezké a ukázal jsem to své přítelkyni. Jí se to velmi líbilo, a tak jsem se rozhodl, že vyrobím valentýnské překvapení. Vzniklo srdce pro mou lásku. Myslím, že se docela povedlo,“ říká Petr Oudrnický ze Smidar v Královehradeckém kraji.

Přiznává, že do růže se mu moc nechtělo, ale jeho přítelkyně říkala, že když už, tak jedině s růží.

Pátral proto na Youtube, jak růži z plechu vyrobit. Oba nápady nakonec zkombinoval a lehce upravil. Jeho dědeček byl, jak se říká, všeumělem, který podle něj uměl opravdu všechno. Jeho otec zase vyrobil ze železa, co si umanul. A protože dělal také s automobily, učil se Petr vlastně od něj.

Jak vyrobit srdce z autosoučástek

Automechanik použil starší materiál, který měli v dílně. Kolega se ho ptal, na co to potřebuje. „Řekl jsem mu, že chci udělat dáreček pro přítelkyni. Dal mi jeden starý použitý rozvodový řemen. Hodil se skvěle,“ vzpomíná.

Náhradní díly jsou samozřejmě od oleje a mastné. Vzal je proto nejprve čističem, který je určen přímo na odmaštění. „Zbavil jsem je mastnoty, a pak jsem si vše seskládal nanečisto. Líbilo se mi to. Rozhodl jsem se, že budu svářet, ale musel jsem řešit, jestli je nutné řetěz zbrousit, aby ho chytla svářečka. Nebyl s tím problém. Nejdříve jsem ho ale zkrátil a až potom jsem nanečisto vyzkoušel bodovat svářečkou,“ říká Pavel Oudrnický.

Srdce z lásky vyráběl po pracovní době v autodílně.Zdroj: Se svolením Petra Oudrnického

Růže z plechu s obroušenými hranami

Růži vyrobil z pozinkovaného plechu. Našel si video na YouTube, kde podobný květ vyráběl jiný kutil.

„Bohužel ve videu neuvedl žádné rozměry, takže jsem si vše domyslel a vyšlo to. Když se stříhá plech, tak jsou okraje okvětních lístků ostré. Proto jsem je lehce obrousil. Byla by katastrofa, kdyby se o ně moje láska na Valentýna pořezala,“ přemýšlí nahlas.

Červenou barvu konzultoval s lakýrníkem, pochyboval totiž o tom, že bude na pozinku držet.

„Kolega mi říkal, že když použiji základovku, a potom nastříkám požadovanou barvu sprejem, že by to mělo být v pohodě. Řetěz jsem lehce zdrsnil a nastříkal jsem ho černým matovým sprejem,“ vysvětluje finální úpravu.

Valentýnské srdce s růží za 4 hodiny a 4 stovky

„Valentýnské srdce je určeno do interiéru. Hoví si pěkně na poličce, takže nemám žádnou obavu z toho, že by se barva za čas začala loupat.“

Srdce z lásky vyráběl po pracovní době v autodílně. „Kdybych to měl sečíst, tak by výroba vyšla asi na 4 hodiny. Pracoval jsem na něm něm tři dny, pokaždé lehce přes hodinku. Srdce teď stojí na poličce a Kačka vždy říká: Rozsviť mi srdíčko,“ usmívá se sympatický kutil.

„Celý objekt má na výšku 30 centimetrů a celkově jsem se vešel zhruba do 400 korun. Pro úsměv mé lásky bych dal i mnohem mnohem více. Na příštího Valentýna zatím ještě nic neplánuji, je přeci jenom brzy, ale když mi něco padne do oka, tak se to pokusím udělat. Láska nám jen kvete. Už plánujeme společnou budoucnost, mluvíme o svatbě i o dítěti, zkrátka začínáme plánovat,“ říká zamilovaný jednatřicátník.