Chystáte se jet na letní dovolenou autem? Nejste sami. Každoročně na ni vyrážejí u nás o letních prázdninách statisíce řidičů. Mnohdy celé rodiny s dětmi a nezřídka i se čtyřnohými domácími mazlíčky. A protože každý chce dojet do cíle v pořádku, pojďme si připomenout hlavní pravidla bezpečného cestování na dovolenou autem.

Dojet do cíle bezpečně. To je přání snad každého řidiče, který se vydává na dovolenou svým vozem, obzvlášť pokud veze své nejbližší. Takže, na co si dát při cestování pozor? Tady je několik tipů a rad, nad kterými se vyplatí zamyslet.

1. Stav vozidla

Necháváte před cestou na dovolenou včas auto prohlédnout v servisu? Pokud ano, děláte dobře. Odborníci dokážou odhalit a odstranit závady, které nejsou na první pohled vidět. Dobrý technický stav auta vám přidá na klidu.

Před cestou na dovolenou se vyplatí zkontrolovat funkčnost brzd, stav brzdových destiček, množství a stav provozních kapalin a nahuštění pneumatik. Dále také funkčnost a stav stěračů a ostřikovačů, osvětlení vozidla, včetně brzdových a mlhových světel. A alespoň pohledově překontrolujte stav skel, zrcátek a karoserie.

Statistika nehodovosti o prázdninách 2023:

| Video: Youtube

2. Pozor na rychlost

Kdo spěchá, riskuje - to je známá pravda. Jak upozorňují dopravní odborníci z BESIP, za zhruba 40 procent smrtelných dopravních nehod může dlouhodobě nepřiměřená rychlost. A nejvíce osob je v důsledku dopravních nehod usmrceno právě během letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu.

Zejména při dlouhé cestě se nenechejte „vyhecovat“ k agresivnímu chování a uržte své nervy na uzdě. Vyhnete se tak případnému konfliktu s jiným řidičem. Podle průzkumu STEM/MARK reagují agresivně zhruba dvě třetiny řidičů v případě, že je někdo nebezpečně předjede nebo se před ně na poslední chvíli zařadí. Nejčastěji tito řidiči reagují zatroubením, problikáním světly, gestikulací nebo nadávkami.

3. Trasa a kolony

K součásti příprav na jízdu na dovolenou patří i plánování trasy. Vyplatí se najít si optimální trasu i čas mimo předpokládanou dopravní špičku nebo jiná dopravní omezení. Neprohloupíte, pokud budete sledovat aktuální dopravní zpravodajství a snažit se podle něj vyhnout hustému provozu nebo aktuálním zácpám.

„Pravidla pro chování v kolonách a dopravních zácpách jsou jednoduchá a vesměs všeobecně známá. Důležité je mít dostatek paliva v nádrži, dostatek pití, případně lehké jídlo a léky pro akutní stavy,“ uvádí BESIP. A pokud chcete v horkém počasí využít komfortu klimatizace, je většinou nutný i běžící motor, proto je potřeba dostatek paliva v nádrži.

4. Pravidelné přestávky

Pokud se chystáte na delší cestu, doporučuje BESIP dělat kvůli bezpečnosti pravidelné přestávky, a to každé čtyři hodiny, s malými dětmi i častěji. Vyhnete se tak nepřiměřené únavě, která může vést až k mikrospánku. Důležitá je také role spolujezdce. Ten by měl být řidiči oporou, například při navigování a vyhledávání odpočívadel. Měl by také hlídat pitný režim a starat se o ratolesti.

5. Děti „na palubě“

Děti musí být vždy při jízdě usazeny v dětských autosedačkách, což vyžaduje legislativa. „Přeprava v autosedačce je pro dítě 7x bezpečnější, než bez ní. Protože jsou děti zvyklé na pohyb a nerady jsou omezovány zapnutými bezpečnostními pásy, je nutné dělat častější přestávky a umožnit jim alespoň krátké protáhnutí a proběhnutí,“ upozorňuje BESIP.



Proto je dobré přibalit na cestu kvůli dětem hračky. Měly by být z měkkého materiálu, aby v případě nárazu neublížily jim ani dalším spolucestujícím. Pokud se děti během dlouhé jízdy na dovolenou v autě nutí, můžete je zabavit různými hrami. Zkuste třeba určovat značky protijedoucích aut, dopravní značky nebo slovní fotbal.

6. Zvířecí spolujezdec

Budete-li cestovat na dovolenou třeba s kočkou nebo psem, nezapomínejte na to, že pro přepravu zvířat v autě platí předpisy. Zvíře nenechávejte v autě pohybovat navolno, nesmí totiž ohrozit a omezit řidiče ani nikoho z posádky.

Zvířata musejí být proto přepravovány tak, aby v případě nehody byly co nejvíce sníženy následky nárazu. Menší zvíře můžete přepravovat ve schváleném speciálním boxu připoutaném bezpečnostním pásem, na větší je třeba pořídit bezpečnostní pásy ve správné velikosti a provedení. A nezapomínejte dělat kvůli svému čtyřnohému kamarádovi pravidelné přestávky.