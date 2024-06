Elektrokoloběžky jsou fenoménem posledních let. Můžeme na nich vídat jezdit jak děti, tak i dospělé. Na trhu jsou k dostání elektrokoloběžky za několik tisíc korun, ale také stroje za desítky tisíc korun. Zatímco na některých můžete jezdit bez řidičáku, jiné ho vyžadují. K některým teď navíc nově potřebujete i pojištění. Pojďme si v tom udělat pořádek.

Elektrokoloběžky jsou velmi populární dopravní prostředek | Foto: Unsplash

Zahlédli jste ve městě jet někoho na elektrokoloběžce? Asi vás tento pohled nepřekvapil tak, jako ještě před několika lety. Tento novodobý dopravní prostředek si získává oblibu stále větší části veřejnosti. Výhodou elektrokoloběžky je, že je skladná, zábavná, její provoz není nákladný a hlavně nabízí pohodlnou dopravu na kratší vzdálenost.

Jako kolo, nebo motorka

Víte, že se elektrokoloběžky dělí do dvou skupin? A jak na jezdce pohlíží zákon? „Osoba jedoucí na koloběžce je považována z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích za cyklistu. Platí pro ni tedy stejná ustanovení jako pro osobu jedoucí na jízdním kole. V případě, že uživatel chce, aby byla elektrokoloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí splňovat tyto parametry: maximální rychlost 25 km/h, výkon do 250 W (možný je i výkon 1000 W, pokud se jedná o koloběžku s dodatečně montovaným pohonem),“ vysvětluje BESIP.

Elektrokoloběžka v akci

Zdroj: Youtube

Takže zjednodušeně řečeno: elektrokoloběžka s maximální rychlostí do 25 km/h a pomocným motorem s výkonem maximálně do 1000 W (včetně) je považována za kolo. Stroje s vyššími parametry jsou automaticky zařazeny do kategorie motocyklů.

A právě u druhé skupiny pozor! Na silnější elektrokoběžku potřebujete řidičák (v případě motocyklu bude nejbližší skupina AM). Od dubna 2024 se navíc rozšířila povinnost pojištění na elektrické koloběžky a další drobná vozidla, jako jsou segwaye, jednokolky, tříkolky, elektrické skateboardy, zahradní traktůrky či golfové vozíky.

V Česku se rozšiřil okruh vozidel, kterých se týká povinné ručení:

Povinné ručení se nově vztahuje i na majitele silných elektrických koloběžek

Povinnost pojištění se odvíjí od maximální rychlosti vozidla nebo kombinace jeho hmotnosti a rychlosti. Elektrokoloběžky překračující rychlost 25 km/h nebo mající hmotnost přes 25 kg a zároveň maximální rychlost nad 14 km/h musí mít sjednané povinné ručení.

Vybavení

Víte, čím musí být elektrokoloběžky vybaveny? Vpředu bílou odrazkou, vzadu červenou odrazkou, oranžovými odrazkami na bocích a dvěma na sobě nezávislými brzdami. Za snížené viditelnosti, kterou rozumíme dobu od soumraku do úsvitu, mlhu či husté sněžení, a déšť je povinnou výbavou elektrokoloběžky dále bílé světlo vpředu a červené světlo vzadu.



Nahrává se anketa ...

Doporučenou výbavou elektrokoloběžky je například zvonek, který je vhodné využít při jízdě po sdílených stezkách pro chodce a cyklisty. Jezdec by měl být ve svém zájmu vybaven přilbou, protože při rychlosti 25 km/h je pád v tomto případě stejný jako skok z výšky 2,5 m přímo na hlavu. Dítě do 18 let může vyjet na koloběžce jen s cyklistickou přilbou. Také při jízdě na elektrokoloběžce považované za motocykl je vyžadováno nošení bezpečnostní helmy.

Pro jízdu byste měli dále zvolit pohodlné oblečení světlých/výrazných barev s reflexními prvky, pevnou obuv bez podpatků, brýle, které zabrání vlétnutí hmyzu do oka, a rukavice jako ochranu dlaní při pádu. A právě pády na elektrokoloběžce jsou u nás častým problémem. Jen loni se stalo přes čtyři sta nehod na elektrokoloběžce. Pád na elektrokoloběžce může mít pro jezdce fatální následky.