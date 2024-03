Vlastně každý týden se nyní představuje nový typ elektromobilu. Současná vlna přináší hlavně vozy s cenovkami přesahujícími hranici milionu korun. Na druhou stranu však již dojezd těchto novinek málokdy klesá pod úroveň šest set kilometrů na jedno nabití. Některé u modelů, které patří do první desítky elektrických vozidel s nejdelším akčním rádiusem, se oficiálně neprodávají v České republice. Je si ale možné pro ně dojet například do Německa.

Lucid je momentálně králem mezi elektromobily s dlouhým dojezdem | Foto: Se svolením Lucid

Když na přelomu prvního a druhého desetiletí přicházely na trh první sériově vyráběné osobní elektromobily, byl jejich oficiálně deklarovaný dojezd nejvýše 150 kilometrů. To byl třeba případ Nissanu Leaf. Ještě kratší vzdálenost na jedno nabití dokázal ujet minivůz Mitsubishi MiEV a z něho odvození sourozenci Peugeot iOn a Citroën C-Zero.

Ani produkt prémiové německé značky BMW s mimořádně drahou technikou, která zahrnovala například kompozitovou konstrukci karosérie, minimálně v první nabízené verzi s dojezdem 130 kilometrů nemohl nadchnout. Nehledě na to, že reálný dojezd je ve většině jízdních situací a zejména v chladnějším počasí než bývá v testovacích laboratořích, o desítky procent nižší.

To pak znamenalo, že čisté bateriové elektromobily mohly najít využití jen u zákazníků s poněkud specifickými potřebami. V posledních dvou letech se ale situace začíná měnit.

Na desítku nyní prodávaných elektromobilů s nejdelším dojezdem se podívejte do galerie. U fotografie je samozřejmě uvedený i naměřený kilometrový údaj:

V oblasti baterií sice žádná revoluce nenastala (a v dohledných několika letech nejspíše ani nenastane), ovšem výrobci začali navyšovat kapacity do vozu montovaných vysokonapěťových akumulátorů. Pokud jejich hmotnost nepřekročí únosnou mez a současně se vůz upraví například z hlediska aerodynamiky, pak se dojezd v testovacím režimu WLTP minimálně u aut s délkou čtyři metry a větší, neklesá zpravidla pod 400 kilometrů.

I malé elektromobily už disponují slušnou baterií

Je ale také fakt, že i malé elektromobily typu například Renault Zoe, Opel e-Corsa, Peugeot-e208 a podobné, již disponují baterií s využitelnou kapacitou kolem 50 kWh. A jelikož baterie v současné době tvoří zhruba 40-50 procent z celkové výrobní ceny vozidla, pak je jasné, že jejich ceny nemůžou být nízké.

První jízda elektrickým Renaultem Scénic: Nervózní z malého dojezdu nebudete

I nejlevnější verze elektrických vozidel mají sice o dost lepší výbavu než základní verze obdobně velkých modelů se spalovacími motory, ale i tak stále bateriový elektromobil stojí obvykle přibližně o čtvrtinu až polovinu více.

Hranice 600 kilometrů je už skoro standard

Na druhou stranu ti, kteří opravdu chtějí přejít ze světa spalovacích aut k elektromobilům a dosud váhali, protože se báli krátkého dojezdu, nyní už výběr mají. Automobilky v kategorii rodinných aut teď v podstatě neuvádějí na trh žádný elektromobil, který by měl dojezd menší než pět stovek kilometrů. Velmi často je naopak vyšší než šest set kilometrů.

Tichý společník i na výlety mimo asfaltové cesty: Test Subaru Solterra

Ani tato vzdálenost už ale nestačí na to, aby se takový vůz dostal do první desítky aut s nejdelším deklarovaným dojezdem. Na to je právě teď aktuálně zapotřebí 625 kilometrů, což je hodnota pro Renault Scénic e-tech. Brzy navíc i on z desítky vypadne, protože představeny už byly například Volkswagen ID.7 Tourer nebo Peugeot e-5008.

Mercedes-Benz v žebříčku hned dvakrát

Možná překvapením pro leckoho bude, že v první desítce se nachází pouze jediný typ vozu značky Tesla. A to dokonce až na osmém místě. Naopak dva své modely (na 2. a 9. pozici) má v žebříčku Mercedes-Benz. Druhý model v pořadí, což je velký luxusní sedan EQS, na stupních vítězů obklopují dva jiné americké produkty. Vítězný Lucid Air zvládne ve své nejúspornější verzi pokořit bez tří kilometrů hranici 800 kilometrů. Třetí Fisker Ocean pak za zmíněným Mercedesem (dojezd 712 kilometrů) zaostává jen o kousíček - konkrétně o čtyři kilometry.

Test Volkswagenu ID.7: S takovým elektromobilem budete jezdit rádi

Všechny tyto zmíněné elektromobily, podobně jako třeba šesté Porsche Taycan, Mercedes-Benz nebo Tesla Model S mají baterii s kapacitou 100 kwh a větší. O to více vynikne efektivita jiných vozů. Jako na celkově čtvrté pozici Volkswagen ID.7. Ten lze osadit baterií s využitelnou kapacitou jen 86 kWh.