V prosinci uplynou tři roky od spuštění prodeje elektronických dálničních známek u nás. Většina řidičů je za tu dobu nakupovala v období tradiční prodejní špičky, tedy od prosince do března. Nejinak tomu bude zřejmě i nyní. Pojďme si proto připomenout, jak novou elektronickou dálniční známku pořídit, kolik za ni zaplatíme a kde ověřit platnost té stávající.

Systém Argos odhalí kromě neplatné dálniční známky i to, zda má auto platnou technickou, jestli je pojištěné, či je v registru dlužníků. | Foto: Deník / Roman Martínek

Počátkem prosince 2020 byl spuštěn e-shop pro prodej elektronických dálničních známek, nejvíce řidičů nakupovalo roční e-známky na konci a začátku roku.

„V období od prosince do února dominují v prodejích tradičně roční e-známky, což souvisí ještě s dřívějšími papírovými kupony, které platily vždy do konce ledna, a většina řidičů na platnost papírových známek plynule s její elektronickou verzí navázala,“ uvedl ředitel státního podniku CENDIS Jan Paroubek. Od spuštění prodeje do letošního února se prodalo přes 15 milionů kusů elektronických dálničních známek za více než 13 miliard korun.

Za jízdu bez dálniční známky na zpoplatněném úseku dálnice hrozí vysoká pokuta, každý řidič by si proto měl ve vlastním zájmu pohlídat její platnost. Ověřit si ji může jednoduše na webu www.edalnice.cz. Stačí, když v části „Ověření platnosti“ uvede pouze SPZ vozidla a stát registrace. Systém potom ukáže, dokdy je dálniční známka platná.

Jak koupit dálniční známku názorně ukazuje i toto video:

Na stejném webu si mohou řidiči elektronickou známku také zakoupit. Pokud nechcete kupovat elektronickou dálniční známku v e-shopu, můžete si k nákupu vybrat jedno z obchodních míst – Česká pošta a EuroOil. Nákup elektronických dálničních známek zprostředkovávají také neoficiální prodejci. Řidiči tak musí u nich počítat nejen s cenami vycházejícími z nařízení vlády o výši časového poplatku, ale i s manipulačním poplatkem ve výši desítek až stovek korun.

Nové ceny od března 2024

Řidiči v České republice dosud platí jedenáctým rokem za dálniční známky stejnou cenu. Roční dálniční známky stojí 1500, třicetidenní 440 a desetidenní 310 korun. Pro auta poháněná biometanem a zemním plynem platí poloviční sazba.

Roční dálniční známky příští rok podraží, konkrétně od 1. března 2024. Nově řidiči zaplatí za celoroční kupon o osm stovek více, namísto 1500 korun tedy 2300 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan je cena ročního kuponu stanovena na 1150 korun. Řidiči hybridů s emisemi CO2 do 50 g/km budou muset vytáhnou z peněženky 570 korun.

Měsíční dálniční známka bude nově stát 430 korun, nyní za ni motoristé zaplatí 440 korun. Řidiči vozidel na zemní plyn nebo biometan zaplatí od března příštího roku 210 korun. Pro hybridy s emisemi CO2 do 50 g/km je cena stanovena na 100 korun. Zlevní také desetidenní známka z 310 na 270 korun. U aut na zemní plyn a biometan bude měsíční známka stát 130 korun a u hybridů s emisemi CO2 do 50 g/km 60 korun.

Novinkou od března příštího roku bude zavedení jednodenní dálniční známky. Její cena bude 200 korun. Pro vozidla na zemní plyn nebo biometan bude poplatek za známku 100 korun a pro hybridy s emisemi CO2 do 50 g/km 50 korun. Řidiči elektromobilů jsou od všech poplatků za dálniční známky osvobozeni.

Povinnost pořídit si elektronickou dálniční známku před vjezdem na zpoplatněný úsek dálnice platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje.