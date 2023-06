„Fantomova kolona“ nebo „stop and go vlna“. Začátkem prázdnin jich bude spousta

Kolona, na jejímž konci nečeká nehoda, kruhový objezd, semafor… prostě nic, co by omezovalo propustnost. Je to kolona, která vznikla bez zjevné příčiny, a tak rychle, jako vznikla, se zase rozjela – byť jste v ní možná strávili dost času. Tento fascinující jev, pro který se občas používá termín „fantomova kolona“ nebo odbornější „stop and go vlny“, zkoumají dopravní inženýři i univerzitní týmy už celé dekády. Dokud ale budou řídit lidé, definitivní řešení vlastně neexistuje.

Ilustrační snímek | Foto: Fotka od Sabine z Pixabay