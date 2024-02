Garáž je definována jako samostatná místnost nebo stavba určená pro úschovu a drobnou údržbu motorových vozidel. Ale kéž by to bylo tak jednoduché! Jak víme, garáž se velmi často stává nejen skladištěm věcí, které se jinam nevejdou, ale i věcí, které už nikdo nepoužívá a současně se nikdo nemá k tomu, aby je roztřídil a vyhodil, nebo takříkajíc poslal dál. A pak přijde den, kdy se majitelé už tak trochu bojí do své garáže vkročit. Jak postupovat při úklidu garáže? A jak věci v garáži uspořádat?

Garáž se velmi často stává nejen skladištěm věcí, které se jinam nevejdou, ale i věcí, které už nikdo nepoužívá. A občas chaos v garáži majitelům přeroste přes hlavu. | Foto: Shutterstock

Velký úklid v garáži:

Zdroj: Youtube

Krok 1: Na úklid se pečlivě připravte

Největší výhodou garáže jsou vrata, za nimiž se toho mnoho schová. Co všechno můžeme v garáži kromě auta a jeho příslušenství najít? Je o výborné místo třeba pro nářadí a zahradní techniku, nebo sportovní vybavení, například kola a lyže.

Pokud si však majitelé tento prostor neohlídají, začne se v něm postupně hromadit staré nářadí a nástroje, věci zbylé po malování a natírání, staré oblečení, rozbité hračky a nepoužívané sportovní vybavení, věci po zahradničení, věci čekající na opravu či vánoční dekorace…

Metoda „zavřít vrata a zapomenout“ však nefunguje stoprocentně a nepořádek v garáži majitele stejně jednou doběhne. Jak se s ním vypořádat?

„Organizace a generální úklid garáže nám mohou připadat stresující, ale pokud na ně nastoupíte s jasným plánem, většinu práce pravděpodobně zvládnete za den nebo dva,“ uvádí bloggerka a podnikatelka Ruth Soukupová na webu Living Well Spending Less, kde se svým heslem Dobře žít, méně utrácet radí lidem jak zlepšit organizaci domácnosti.

Před úklidem garáže si rozmyslete, co uděláte s vyhozenými věcmi a zda jsou dosavadní úložné prostory praktické a dostačující. Připravte si smeták, kbelíky, čisticí prostředky, pytle na odpad i nářadí a materiál na případné opravy.



Krok 2: Vykliďte garáž

Důležitou součástí úklidu je vyklizení garáže. Pokud máte před garáží příjezdovou cestu, volný prostor nebo dvorek, je to výhra. Vyberte si den s hezkým počasím, a pak už se můžete pustit do práce.

„Už jen to, že všechno vystěhujete, vám pomůže posoudit, co vše v garáži máte, co je potřebné, co ne, i kolik špíny je v garáži. Zároveň to posílí vaši motivaci k úklidu,“ podotýká Ruth Soukupová. S vystěhováváním začněte od vrat a postupujte směrem dozadu.

Krok 3: Vystěhované věci roztřiďte

Jakmile všechny věci vystěhujete ven, je čas stanovit si základní pravidla pro rozhodování, s čím je potřeba se rozloučit. Nebuďte sentimentální ani milosrdní, není to na místě.

„Když se rozhodujete, co si ponechat a co vyhodit, zeptejte se sami sebe: Je tento předmět v garáži z nějakého důvodu, nebo proto, že jsem nevěděl, co s ním? Pokud je to to druhé, buď pro něj najděte využití, nebo se jej zbavte,“ doporučuje pro kutilský portál Budget Dumpster profesionální organizátorka Beth Levinová. Sama má tato pravidla pro to, co si ponechat:

Položky, které jste za poslední rok použili více než jednou

Věci ve funkčním stavu

Nástroje, které si tak snadno od někoho nepůjčíte.

„Všechny ty věci, které jste schovávali a „chtěli opravit“, zahoďte,“ nabádá Beth Levinová.

Nepotřebných věcí z garáže se lidé mohou zbavit různými způsoby.Zdroj: Shutterstock

Cokoli, co se nevešlo do seznamu zachovat, znovu roztřiďte a odložte věci, které jsou ve slušném stavu a mohly by se ještě někomu hodit. Mohou putovat do charity, posloužit vašim přátelům a známým nebo se prodat přes internet a přinést tak vaší domácnosti malý zisk. Uložte je do označených tašek nebo krabic.

Na druhou hromadu dávejte věci na vyhození. Podle materiálu je rozdělte do pytlů a odneste do kontejnerů na tříděný odpad. Pozor na chemikálie, barvy, zbytky stavebního materiálu a další nebezpečný odpad, který musíte odvézt do sběrného dvora. Ani s jednou hromadou neotálejte a všeho se zbavte co nejrychleji.

Krok 4: Vydrhněte police, stěny i podlahu

Nyní je garáž prázdná, což se stává málokdy, takže by bylo dobré ji pořádně vyčistit.

Garáž důkladně vymeťte. „Nasaďte si ochrannou masku. V garážích se mohou nacházet zbytky chemikálií, myší trus a všemožné věci, které nechcete dýchat,“ radí Ruth Soukupová.

Pečlivě vyčistěte všechny rohy, omyjte stěny a vlhkým hadrem otřete prach ze skříněk a regálů. Pak pečlivě opláchněte a setřete podlahu. „Než začnete stěhovat věci nazpět, nechte podlahu dvě až čtyři hodiny schnout,“ uvádí Beth Levinová. Má i další vychytávky na úklid garáže:

Skvrny od motorového oleje odstraňte pomocí podestýlky pro kočky, která nasákne mastnotu, prostředku na nádobí a drátěného kartáče.

Případnou plíseň otřete buď bělidlem nebo octem zředěným teplou vodou.

K čištění stěn garáže shora dolů použijte mop s houbou.

Po dokončení použijte plochý mop s hadříkem z mikrovlákna k vysušení stěny.

Po vytírání podlahy použijte ventilátor k urychlení procesu jejího sušení.

Krok 5: Zjistěte, co v garáži potřebuje opravu

Garáž také pečlivě zkontrolujte. „Garáže nesou tíhu počasí. Často nejsou vyhřívané ani ochlazované a kolísání teploty a vlhkost mají tendenci způsobovat plísně, praskání, netěsnosti a další problémy,“ připomíná Ruth Soukupová.

Proto garáž důkladně prohlédněte, utěsněte všechny praskliny nástřikovou pěnou nebo tmelem, zkontrolujte, zda do ní nevniká vlhkost, a odstraňte případné plísně. Zrevidujte osvětlení, těsnění a zámky.

Rozhodně není od věci garáž vymalovat a vyplatí se i nanést epoxidový nátěr na podlahu.

Krok 6: Uložte věci promyšleně a účelně

A konečně je tu čas nastěhovat zbylé věci zpět do garáže a promyšleně je do uklizených prostor uložit, aby vše bylo účelné, přehledné, praktické a po ruce.

Úložné prostory a promyšlené rozmístění věcí nám pomohou udržet garáž v pořádku.Zdroj: Shutterstock„Využijte stěny. Připevněte na zeď pletivo nebo rovnou moderní lamelové nástěnné desky. Tyto desky jsou opatřeny prolisy a otvory, do kterých můžete na háčky zavěsit vše, co bude potřeba, včetně nářadí, zahradní hadice a dokonce i kolečka,“ vybízí web Prima Living.

Výhodou tohoto systému je, že je plochý, zabírá málo místa, uvolníte si podlahu a navíc budete přesně vědět, kde co máte. Zavěste také jízdní kola a lyže.

Ještě víc místa získáte, když na zeď připevníte systém polic. „Věnujte pozornost systémům, které se dají zavěsit či našroubovat nad podlahu garáže a které jsou zároveň mobilní a stavebnicové. Nezaberete tak podlahovou plochu garáže, která by měla být výhradně určena pro chůzi a parkování,“ píše Prima Living.

Ideální je pořídit si drátěné police a regály, které jsou vzdušné a nedrží se na nich tolik prachu. Věci do nich neukládejte nahodile, dobře si rozmyslete, co kam a k čemu patří. Různé drobné předměty uložte do označených sklenic.

„Zbavte se kartonových krabic a místo nich na police dejte průsvitné plastové schránky s označením, co v nich je. Jakmile je garáž rozdělena do zón, uspořádána a označena, mělo by být snadné udržet v ní pořádek. Pokud sledujete, že se do ní vrací chaos, znamená to, že někdo nedává předměty tam, kam patří,“ konstatuje Beth Levinová.