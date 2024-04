Chtěli byste se projet třeba na mopedu nebo skútru bez helmy? Raději to nedělejte. Od začátku letošního roku, kdy začal platit nový bodový systémem, se zpřísnily postihy za jízdu na motocyklu bez ochranné přilby. Radost vám může zkazit přísnější pokuta i více trestných bodů.

Přilbu musíte mít při jízdě na motorce vždy. Jinak hrozí pokuta. | Foto: Deník/Václav Havránek

Proč mít na hlavě přilbu, když pojedu jenom kousek a pomalu? Ano, projížďka na motorce nabízí požitek z jízdy a právě přilba ho může kazit. Jenže pravidla silničního provozu hovoří jasně - přilba na motocyklu je povinná.

Co říká k přilbě na motorce zákon

Nejdříve si zopakujme fakta. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že řidič je povinen mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení.

Na co si dát při koupi helmy pozor:

A teď bodový systém. Ten se od ledna tohoto roku změnil. Jízda na motorce bez helmy podle něj patří mezi středně závažné přestupky, u kterých hrozí získání trestných bodů.

Zatímco ještě do loňska byla za jízdu bez přilby na motorce pokuta do dvou tisíc korun (ve správním řízení 1 500 až 2 500) a hrozily tři trestné body, od začátku tohoto roku můžete při silniční kontrole dostat pokutu 1 500 až dva tisíce korun na místě (ve správním řízení dva až pět tisíc korun) a „získáte“ čtyři body do karty řidiče.



Povinnost mít přilbu má i spolujezdec

Nezapomeňme také na další důležitou věc. Povinnost mít na hlavě za jízdy přilbu platí také pro spolujezdce. Takže pokud třeba chcete svézt někoho z rodiny na skútru „okolo baráku“ a on pojede bez helmy, můžete mít problémy s policejní hlídkou.

BESIP dlouhodobě upozorňuje na to, že přilba je při jízdě na motorce povinná a v případě dopravní nohody může motorkáři zachránit život.

„Dbejte na to, aby měla evropskou homologaci. Ne všechny helmy ji mají a buďte opatrní při koupi po internetu ze zámoří,“ radí motorkářům.

Doporučuje také, abyste při výběru brali raději těsnou helmu, protože se časem vymačká.

„Na druhou stranu, musí vám v ní být dobře a nikde nesmí vyloženě tlačit, že by to bylo dlouhodobě nesnesitelné. Helmu kupujte vždy novou, ne z druhé ruky, protože vám nebude nikdy stoprocentně pasovat na hlavu,“ dodává BESIP.

Mít svou vlastní motorku je snem mnoha řidičů a řidiček:

V helmě byste měli podle něj také dobře vidíte. To znamená, že byste měli mít oči ve spodní polovině průzoru, abyste v zatáčkách neměli omezený výhled. Když si ji správně nasadíte, nesmíte vidět její horní hranu. Nejvíc náchylné jsou na to otevřené helmy nebo vyklápěčky.

S přilbou vám to může i slušet:

Jakou helmu vybrat?

Zatímco pro někoho bude při výběru přilby důležitá její cena (pořídit se dají od dvou tisíc korun), pro jiného konstrukce nebo použité materiály. Výběr helmy je často také otázkou vkusu, proto při výběru hraje svou roli mnohdy i barevné provedení.

Pokud jde o skútry a mopedy, při klidnější jízdě vám bude stačit otevřená helma, vybavená často ochranným štítem a integrovanou clonou proti ostrému slunečnímu svitu.

S asistenčními systémy se setkáváme nejen u moderních aut, ale také u motocyklů:

Při rychlé jízdě na silném motorce naopak oceníte integrální helmu. Ta vyniká dobrou ochranou celé hlavy a je určena pro vyšší rychlosti. Pro jízdu v terénu naopak oceníte přilby na enduro. Oblíbené jsou také vyklápěcí helmy pro jejich bezpečnost a pohodlné používání.

Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře se v rozdílech řidičáků na motorku orientujete:

