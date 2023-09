Máte doma v garáži veterána? Pak se připravte na to, že s ním budete muset navštívit stanici technické kontroly. Od 1. září 2023 začala platit pro majitelé historických vozidel tato nová povinnost.

Ilustrační foto: Historická vozidla | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Největší změnou novely zákona o provozu na pozemních komunikacích je pro veteránisty povinnost provozovatelů projít s historickým vozidlem jednou za pět let technickou kontrolou. Toto opatření by mělo podle Ministerstva dopravy zvýšit bezpečnost na silnicích.

Po silnicích by se totiž měla pohybovat vozidla v patřičném technickém stavu, protože jsou součástí běžného provozu. A to by mělo platit bez vyjímky. Technickou způsobilost veteránů dosud posuzovali pověření komisaři mezinárodní federací.

Majitel stroje „se zelenými značkami“ se musí nejprve dostavit s vozidlem (až mu bude dobíhat platnost dosavadní autoklubová testace) na jakoukoliv autoklubovou testovací komisi, která ověří historickou původnost vozidla.

Po vystavení protokolu o testování vozidla zamíří s veteránem na STK, kde po úspěšném výsledku kontroly může dát historické vozidlo zapsat do registru historických a sportovních vozidel. Technická prohlídka bude přihlížet k různému stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení do provozu.

Stroje jsou rozděleny podle věku do tří kategorií veteránů - novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972), poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972) a předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953).

Vozidlo, které nebude mít platnou testovací původnost a technickou kontrolu nemůže být zapsáno v registru sportovních a historických vozidel. Role veteránských klubů se nijak nemění oproti současnému stavu. Budou moci nadále provádět testování na historickou původnost vozidel.

Kromě zavedení STK pro veterány je součástí legislativní změny také prodloužení lhůty testování ze 2 na 5 let. Novinkou pro majitele veteránů je také to, že si nově mohou registrovat vozidlo nejen v místě bydliště, ale i na dalších 14 místech obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajích.