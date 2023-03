Vodíková čerpací stanice bude fungovat v areálu klasické "benzinky" v Praze na Barrandově. Otevřena je 24 hodin denně a tankovat si bude každý sám.

Takovýchto vodíkových stanic mají být do konce desetiletí v ČR desítky | Foto: Radek Pecák

Přesně 278 korun. Taková je zaváděcí cena jednoho kilogramu vodíku, který lze už nyní čerpat do vozidel na pražském Barrandově. Stanice je otevřena 24 hodin denně a natankovat vodík do nádrže automobilu, který je pro osobní auta stlačený na 700 barů (pro nákladní a autobusy na poloviční hodnotu), trvá jen několik minut. To je obrovský rozdíl oproti klasickým elektromobilů, které musejí být kabelem připojeny i těm nejvýkonnějším dobíjecím stanicím minimálně desítky minut.

Na to, jak stanice vypadá, se můžete podívat do komentované fotogalerie.

Platit lze pomocí speciální aplikace nebo u obsluhy pár desítek metrů vzdálené klasické čerpací stanice Orlen Benzina.

Jak jsem se mohl přesvědčit při slavnostním prvním tankování, které provedl ministr dopravy Martin Kupka do Toyoty Mirai, čerpání jednoho kilogramu vodíku trvá řádově jednu minutu.

Na takové množství plynu, z něhož, a také ze vzdušného kyslíku, vzniká v palivovém článku elektřina napájející následně elektromotor, pak ujede v současné době Toyota Mirai nebo Hyundai Nexo necelou stovku kilometrů. Jelikož je kapacita nádrží obou vozů zhruba šest kilogramů, lze počítat s reálným dojezdem kolem pěti set kilometrů. Žádné další běžně prodávané osobní vodíkové automobily zatím na trh nejsou. Oba stojí necelé dva milióny korun a palivové náklady na ujetý kilometr jsou při zmiňované pražské ceně kilogramu vodíku velmi podobné jako u klasického osobního benzinového vozu.

Při provozu nevznikají žádné škodlivé plyny. Jediným odpadním produktem je čistá voda.

Další v Litvínově

Pistole, která se připojuje k tankovacímu hrdlu, vypadá velmi podobně jako ta pro čerpání stlačeného zemního plynu. "Nejsou třeba žádná zvláštní bezpečnostní opatření jako třeba vypínání mobilního telefonu," dozvěděl jsem se od představitelů společnosti Orlen Unipetrol, která stanici provozuje. Samozřejmě je logické, že se při čerpání nebude kouřit. To je ale zakázané také při čerpání benzínu, nafty, LPG nebo CNG.

Podle plánu ministerstva dopravy má být do roku 2025 v Česku minimálně 12 vodíkových plnicích stanic. Tento plán nebude zřejmě příliš složité splnit, protože jen samotný Orlen Unipetrol plánuje na našem území síť 28 stanic. Nejbližší příští má vzniknout během několika následujících měsíců v Litvínově. Již od loňska pak je v provozu stanice v Ostravě.

Pražská stanice bude ještě během letošního jara obsluhovat první vodíkový linkový autobus zapojený do systému pražské hromadné dopravy. Jeho výrobcem je plzeňská Škoda Transportation.