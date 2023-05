Jak správně cestovat se zvířaty v autě aneb I psům může být za jízdy špatně

V České republice žijí v domácnostech dva miliony psů. Jak to s nimi uděláte třeba v létě, když máte v plánu cestovat? Svěříte je do útulku, dáte k příbuzným nebo známým? Nebo pojedou s vámi? Víte, jak to udělat?

Nejčastějším způsobem cesty na dovolenou se psem je jízda autem.. | Foto: Shutterstock