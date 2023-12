Nastartovat auto v zimě může být problém. Možná patříte mezi řidiče, kteří ráno přišli ke svému vozu a neodjeli s ním, protože auto kvůli zimě vypovědělo službu. Pojďme si připomenout několik základních rad, jak této nepříjemnosti předcházet.

Ilustrační foto: Startování auta | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Nejčastěji může za problémy se startováním auta v zimě jeho baterie. Akumulátor totiž chladem ztrácí svou kapacitu. Jeho důležitým úkolem je zajistit dostatek energie k nastartování motoru. A právě v zimě start studeného motoru jí potřebuje více.

Životnost autobaterie je zpravidla čtyři až šest let. Pokud se o její údržbu nestaráte a pravidelně její stav nekontrolujete, může být životnost i kratší. Baterii nesvědčí chlad a jízdy na krátkou vzdálenost s častými starty, protože se nestačí dobít. Kapacita autobaterie klesá také, když auto dlouho stojí. Pokud máte ve voze letitou baterii, je pravděpodobné, že v zimě budete mít se startováním vozu problémy.

Jak nastartovat auto přes kabely, můžete vidět ve videu:

Zdroj: Youtube

Pokud motor nechce naskočit, netrapte startér. Klíčkem otáčejte maximálně deset vteřin, jinak riskujete jeho poškození. Že službu vypověděla právě autobaterie, poznáte hned podle skomírajícího zvuku. Po několika otočeních klíčku v zapalování často slabý akumulátor vypoví službu úplně.

V takovém případe se vyplatí akumulátor vozu připojit na nabíječku. Pokud ji nemáte, pomoci vám pomohu startovací kabely. Je praktické vozit je v zimě v autě pořád, jejich pořizovací náklady jsou řádově ve stokorunách. K nastartování auta budete potřebovat pomoc například souseda, k jehož autobaterii startovací kabely připojíte. Při manipulaci s připojenými kabely si dejte pozor, ať o nic nezavadíte, protože byste mohli přivodit zkrat jedné z baterií.

Své auto nechte připojené na kabelech alespoň 15 minut nastartované. Aby se autobaterie dobila, ujeďte s vozem nejméně patnáct až dvacet kilometrů. Pokud budou problémy s akumulátorem v chladném počasí přetrvávat, přišel čas na jeho výměnu. Jestliže víte, že baterie vozu není v nejlepší kondici, vyplatí se ji před jízdou vymontovat z vozu a umístit v teplé místnosti, aby se zahřála. Netroufne si na to každý, ale často to funguje, protože zahřátá baterie má více síly„roztočit“ studený motor.

Palivo vhodné do mrazů

Při silných mrazech vás může při startu auta potrápit také palivo, zejména nafta. Jestliže tankujete naftu pravidelně a jezdíte s vozem hodně kilometrů, tento problém vás zřejmě nepotká, protože u čerpací stanice natankujete vždy naftu pro dané období. Jsou ale „sváteční“ řidiči, kteří vydrží s jednou nádrží paliva klidně i několik měsíců. V takovém případě hrozí, že jim nafta v zimě takzvaně zamrzne.

Nafta totiž obsahuje parafinické uhlovodíky, které začnou v mrazu vytvářet krystalky ucpávající palivový filtr. V takovém případě pomůže prevence, to znamená po 16. listopadu (od 16. listopadu do 28. února musí všechny čerpací stanice nabízet plnohodnotnou zimní naftu Třídy F s filtrovatelností do -20 °C) dotankovat co nejvíc zimní nafty.

Při startování v zimě dodržujte několik osvědčených rad. Nejdříve otočte klíček do druhé polohy a chvíli čekejte. Mezi tím se zapne čerpadlo a palivový systém natlakuje. Několikrát to zopakujte a teprve potom zkuste nastartovat. Motoru pomůžete také sešlápnutím spojky až na podlahu. Startování by mělo být snazší, nebudete přetěžovat startér a baterie nemusí přemáhat sílu spojky. Pomocníkem v zimním období mohou být také na trhu nabízené spreje pro rychlý start, které se nastříkají přímo do vzduchového filtru nebo do sacího potrubí. Jejich použití ale vyžaduje opatrné zacházení.