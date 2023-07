I cestou k moři nebo v průběhu dovolené vás může potkat karambol na silnici. Máme pro vás jednoduchý návod, jak postupovat a všechno zvládnout bez paniky, s minimálními následky.

Foto: Freepik

Dopravní nehoda za hranicemi neznamená konec světa a nemusí znamenat ani konec dovolené. Samozřejmě záleží na míře následků, vždy však z problému vyjdete lépe, když budete dobře připraveni. Znamená to zejména vědět, co v okamžiku srážky dělat, koho volat a jaké dokumenty zajistit. S dobrou přípravou si můžete dokonce užít i zbytek dovolené, třeba s náhradním autem. Co všechno se hodí vědět o krizových situacích, než vyrazíte autem do světa?

1. Mějte sjednané „neprůstřelné“ pojištění

O škody, které způsobíte druhým, se postará vaše povinné ručení, které platí v celé Evropě s výjimkou Ruska, Běloruska a Kosova - pro vstup do těchto států musíte mít uzavřené tamní hraniční pojištění. Seznam zemí, v nichž platí běžné povinné ručení, najdete na své zelené kartě. „Pro zahraniční cesty je prozatím nutné mít u sebe zelenou kartu ve vytištěné podobě,“ upozorňuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů a dodává, že na území ČR bude fyzická zelená karta od poloviny roku 2024 zrušena. „V Evropě by mohly být zelené karty on-line od roku 2025.“

Jak jsme loni bourali v evropských zemích?

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Pro případ poruchy, krádeže nebo zaviněné nehody pro jistotu uzavřete i pojistku havarijní s rozšířenou asistencí. Sjednat si ji můžete krátkodobě, jen na termín dovolené. Jaký bude rozsah, záleží jen na vás, dobré pojištění každopádně zařídí veškeré potřebné služby včetně odtahu, servisu a třeba i náhradního vozu.

Pokud si po nehodě nejste jisti správným postupem, vaše asistenční služba je prvním místem, na něž byste se měli obrátit.

2. Volejte linku 112

Ať už potřebujete policii, nebo záchranku, vytočte tísňovou linku 112. V osmi členských státech Evropské unie a také na Islandu je tato linka dokonce jediným spojením na zdravotníky, policisty a hasiče. V ostatních státech sice i nadále používají i svá tradiční čísla pro nouzové volání, 112 je však jistota, která zabrání jakýmkoli možným záměnám a zmatkům.

Rezervní kolo: vyplatí se vozit ho vždy v autě a věnovat mu péči

„Volající mohou pochopitelně komunikovat s operátory v jazyce státu, z jehož území volají, ale měli by se domluvit i anglicky, případně německy či francouzsky,” uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0. „Nikdo u volajících nebude předpokládat brilantní znalost příslušného jazyka. Jde jen o to, zavolat a s maximální mírou klidu popsat situaci, heslovitě, stručně, zaměřit se jen na to podstatné. Zkušení dispečeři by měli být maximálně nápomocní a trpěliví.“ Linka 112 funguje bezplatně, z pevné linky i z mobilu.

3. Policii volejte, i když si nejste jisti výší škody

Pravidla řešící přítomnost policie u dopravní nehody jsou stát od státu jiná. „Policii je třeba zavolat vždy, když došlo ke zranění či dokonce usmrcení osoby,“ říká Libor Budina z Platformy VIZE 0. „Pozor na zranění na první pohled bezvýznamná či skrytá. Následně se z nich mohou vyklubat závažné zdravotní komplikace. V případě jakýchkoliv pochyb o tom, nakolik by mohlo být poranění vážné, je třeba raději o nehodě informovat policisty.“

Co mít v autě na cestu k moři? Jen svačina a pití nestačí

Jestliže při nehodě k újmě na zdraví nedošlo, záleží posouzení jen na vašem selském rozumu. Odřený blatník na parkovišti nejspíš vyřešíte s protistranou sami, větší ťukance už tak jasné nejsou. Obecně se dá říci, že pokud si nejste jistí, raději policii volejte. Totéž platí, když se s druhým účastníkem nehody nemůžete domluvit na zavinění nebo když byl poškozen veřejný majetek, například zeleň či dopravní značky.

Policejní protokol podepište jen v případě, že mu rozumíte. V opačném případě je vhodné do nej vlastními slovy v češtině připsat, co se stalo, a teprve potom podepsat.



Kdy k nehodě volat policii? Zvláštnosti v často navštěvovaných státech

V Bulharsku je třeba k nehodě přivolat policisty, když má alespoň jedno vozidlo registrační značku jiného státu. Dále vždy, když se nehody zúčastnily více než dva automobily.

je třeba k nehodě přivolat policisty, když má alespoň jedno vozidlo registrační značku jiného státu. Dále vždy, když se nehody zúčastnily více než dva automobily. Pokud při kolizi došlo k viditelnému poškození vozidla na území Chorvatska , je třeba mít při výjezdu ze země policejní protokol o řádném vyšetření nehody. V opačném případě riskujete potíže.

, je třeba mít při výjezdu ze země policejní protokol o řádném vyšetření nehody. V opačném případě riskujete potíže. V Itálii volejte policii i v případě, že následkem nehody došlo k omezení provozu.

volejte policii i v případě, že následkem nehody došlo k omezení provozu. Pokud do Maďarska vjíždíte vozem s viditelným poškozením karoserie (zpravidla následkem nehody), doporučuje se mít u sebe příslušný policejní protokol o vyšetření nehody, ze kterého bude vyplývat, že k poškození nedošlo na území uvedeného státu. V opačném případě mohou nastat při výjezdu ze země problémy. Pokud voláte policisty k nehodě, v níž nebyl nikdo zraněn, připravte se na dlouhé, i několikahodinové čekání.

vjíždíte vozem s viditelným poškozením karoserie (zpravidla následkem nehody), doporučuje se mít u sebe příslušný policejní protokol o vyšetření nehody, ze kterého bude vyplývat, že k poškození nedošlo na území uvedeného státu. V opačném případě mohou nastat při výjezdu ze země problémy. Pokud voláte policisty k nehodě, v níž nebyl nikdo zraněn, připravte se na dlouhé, i několikahodinové čekání. V Německu voláte policii, pokud k nehodě došlo následkem hrubého chování některého z jejích účastníků (agresivita či provokace), dále v případě, že viník z místa ujel, případně je podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog. Nehodu je třeba ohlásit i tehdy, kdy došlo k poškození zaparkovaného vozidla, jehož majitel není přítomen na místě nehody.

voláte policii, pokud k nehodě došlo následkem hrubého chování některého z jejích účastníků (agresivita či provokace), dále v případě, že viník z místa ujel, případně je podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog. Nehodu je třeba ohlásit i tehdy, kdy došlo k poškození zaparkovaného vozidla, jehož majitel není přítomen na místě nehody. V Polsku je třeba přivolat policii i v případě podezření, že některý z účastníků spáchal trestný čin.

je třeba přivolat policii i v případě podezření, že některý z účastníků spáchal trestný čin. V Rumunsku volejte policisty raději vždy, při jakémkoliv poškození vozidla následkem srážky.

(Zdroj: Platforma VIZE 0)

4. Sepište záznam o nehodě

Rozhodli jste se policii nevolat? O to víc pozornosti věnujte vypracování podrobného záznamu o nehodě. Formuláře v celé Evropě mají stejný obsah, s protistranou se tak jen dohodněte, zda dokument vyplníte v angličtině (případně v jiné řeči, kterou oba ovládáte) nebo každý ve svém jazyce. Nezapomeňte zakreslit okolnosti nehody a uvést počet zaškrtnutých bodů pod každým sloupečkem. Pokud něčemu nerozumíte, je vhodné to uvést do poznámky v bodě číslo 14.

Cesta autem do Chorvatska: Co by vám určitě nemělo chybět ve výbavě vozu

S protistranou si vyměňte kontaktní informace a domluvte se na dalším postupu, kontakty si vyžádejte také od případných svědků. V neposlední řadě určitě nic nezkazíte pořízením fotodokumentace z místa nehody. Následné administrativy budete ušetřeni, pokud jste si před odjezdem sjednali tzv. pojištění nezaviněné nehody. V takovém případě vyřeší veškeré papírování pojišťovna.