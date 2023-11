Zvláštní auto s kamerami na střeše vídají již několik dní v ulicích obyvatelé Jihlavy. Jak informoval Jihlavský deník, jedná se o speciální monitorovací vozidlo, které pomocí různých kamer umí číst státní poznávací značky zaparkovaných autech. Vedení města si od vozidla slibuje, že díky němu získá větší přehled o parkování ve městě a na základě dat bude moci upravit nový systém parkování, který byl zaveden v květnu.

To je ono - auto, které bude v Jihlavě monitorovat nejen modré zóny. | Foto: Deník/Martin Singr

Bílé vozidlo značky Toyota má na střeše šedivé a bílé kamery. Ty šedivé jsou infračervené a umí rozpoznat poznávací značky, bílé sledují další dění v ulici. Pro použití v noci mají přísvit. „Software vyhodnocuje získaná data a je v online kontaktu s centrálou i databází vydaných parkovacích oprávnění,“ popsal mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk s tím, že vůz má na boku takzvané lidary, které umí zpřesnit polohu zaparkovaného vozidla.

Město má monitorovací vůz pronajatý na sedmnáct měsíců. Částka za pronájem je 1,9 milionu korun, tedy zhruba 110 tisíc měsíčně. "Součástí nájmu je kompletní servis auta i pohonné hmoty,“ doplnil Daněk.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Vedení Jihlavy si od pronájmu auta slibuje, že díky němu získá větší přehled o parkování ve městě a na základě dat může upravit nový systém parkování. Ten v Jihlavě zavedli v květnu. „Auto nepotřebujeme na to, aby dávalo lidem pokuty, ale aby nám sehnalo co nejvíce dat. A tak to opravdu první měsíc bude. Auto bude jezdit ve dne v noci a zjišťovat, jak jsou obsazené ulice a parkoviště,“ informoval primátor.

Vůz s mnoha kamerami umí zjistit, které vozidlo parkuje v modré zóně bez rezidenční karty nebo zaplaceného parkovného a udělat fotku i uvést GPS souřadnice. Snímá až do rychlosti padesát kilometrů v hodině, bude ale jezdit pomaleji. „Monitorovací auto také umí upozornit na auta s nečitelnými registračními značkami, auta dlužníků nebo kradená auta a přivolá k nim strážníky,“ doplnil radní zodpovědný za nový systém parkování David Beke.

Toyota představuje koncepty Land Cruiser Se a EPU

Za volantem se budou střídat tři bývalí strážníci. Aktuálně jsou připraveny čtyři trasy. Projet každou z nich zabere necelých dvacet minut. Auto místem projede v případě kontroly parkování dvakrát. Přestupek se bude řešit jen v případě, že vůz bude při obou průjezdech stát na místě neoprávněně. Krátkodobé zastavení třeba pro vyzvednutí zásilky tak na pokutu není.

Dle městské policie strážníci denně pokutují více než sto řidičů za špatné parkování. Beke s úsměvem odhadl, že lidé poté, co vyjede auto s kamerami do ulic, už budou dodržovat pravidla a pokuty nebudou. Pokud přeci jen ano, peníze z nich půjdou stejně jako ty z parkovného zpět do dopravy, tedy na zkvalitnění silnic nebo vybudování další infrastruktury.