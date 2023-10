Co dělat, aby dítě v autě neblinkalo. Některé rady jsou nad zlato

Ušpiněné auto, kyselý puch, křik a pláč, naštvaní rodiče, zastavení kdesi u krajnice cesty. Ne, akutní nevolnost u dítěte během cesty není nic, co by patřilo k vyhledávaným součástem cesty. Naštěstí existují účinná pravidla, jak se nepříjemnostem vyhnout.

Děti do 2 let obvykle příznaky kinetózy nepociťují. Nejnáchylnější jsou ty ve věku od 3 do 12 let. | Foto: Shutterstock