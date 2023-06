/ŘIDIČSKÁ ETIKETA/ Pravidla přednosti a dopravní značení jsou samozřejmě základ. Existují však i další předpisy, které se vyplatí znát, když se na křižovatce nechcete dostat do nepříjemné, či dokonce ohrožující situace.

Zejména na velkých, složitých a hodně frekventovaných křižovatkách potřebujete kromě znalosti pravidel silničního provozu také dobrý odhad a schopnost předvídat. Zákon totiž jasně říká, že „řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za ní, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce.“ Nemáte-li dobrý odhad, zůstanete trčet přímo uprostřed provozu a můžete přispět k dopravní nehodě, nemluvě o tom, že zablokujete průjezd a zpomalíte dopravu ve všech směrech.

Do podobných situací se obvykle dostávají řidiči, kteří se rozhodnou vjet do křižovatky ještě na oranžovou, nebo dokonce na červenou. Někdy však stačí jen hustý provoz a celkově zpomalená průjezdnost křižovatky. Pokud tedy tušíte, že budete muset zastavit v křižovatce, nespoléhejte na to, že se auta před vámi do té doby rozjedou.

Na názornou ukázku se podívejte ve výukovém videu automobilky Toyota:

Řazení do pruhů za křižovatkou

Ke zmatkům dochází často v případě, že na různých stranách křižovatky má silnice různý počet jízdních pruhů. Představte si modelovou situaci, kdy se blížíte ke křižovatce ve tvaru klasického kříže a chystáte se odbočit doleva. Silnice, po níž přijíždíte, má jeden pruh, avšak silnice, na kterou se za křižovatkou napojíte, má pruhy dva. Zároveň proti vám do křižovatky přijíždí auto, které se chystá odbočit doprava, tedy na stejnou silnici jako vy. Mnozí řidiči automaticky předpokládají, že se budou řadit do levého pruhu, zatímco protijedoucí vůz do pravého. To je však mýlka, která snadno skončí kolizí.

„V každém případě platí, že řidič odbočující vlevo nesmí ohrozit protijedoucího řidiče,“ upozorňuje dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0. „Pokud se jedná o křižovatku v obci, může si protijedoucí řidič vybrat, do kterého pruhu se zařadí, a řidič odbočující doleva ho v žádném případě nesmí vystavit nebezpečné situaci.“ Neplatí tedy pravidlo, že se řidič odbočující doprava musí řadit striktně k pravému okraji, jak mnozí očekávají.

Mimo obec se sice protijedoucí řidič má podle pravidel řadit do pravého pruhu, i zde však platí, že ho řidič odbočující vlevo nesmí ohrozit. „Nikdy nevíme, co protijedoucí řidič udělá. Například vyhodnotí, že se v pravém pruhu nachází překážka, a rovnou vjede do levého pruhu, protože spojí odbočení s jejím objížděním,“ upřesňuje Budský.

„I v tomto případě musí být řidič odbočující vlevo opatrný a nesmí protijedoucího ohrozit. Jinými slovy – vždy počkáme, až protijedoucí odbočí doprava a teprve po jeho průjezdu zahájíme odbočení i my. Těch pár vteřin navíc, které na křižovatce strávíme, rozhodně stojí za to, abychom se nedostali do prekérní situace.“

Co dalšího je při průjezdu křižovatkou dobré vědět?