Radim Šlezingr dnes 12:03

Už jste někdy projeli křižovatku na červenou? Je to chyba a riskujete tím tučnou pokutu, to ví každý řidič. A jak je to se žlutým světelným signálem? Jet, či nejet? Dnes a denně můžeme na křižovatkách vidět situace, kdy na žlutou projede ještě několik aut. Pojďte si v našem kvízu zopakovat, kdy na žlutou projet můžete a jak se na semaforu správně za volantem chovat.