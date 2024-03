Lukáš Zajíček z Třeboně začal z nudy sbírat plechovky od piva. Nakonec jich měl tolik, že nevěděl, co s nimi. A tak je postupně lepil na zeď garáže. Obložit takto celou garážovou stěnu ho vyšlo asi na 18 tisíc korun.

Lukáš Zajíček začal z nudy sbírat plechovky od piva. Nakonec z nich vytvořil unikátní stěnu. | Foto: Se svolením Lukáše Zajíčka

Celou hromadu plechovek od piva nashromáždil Lukáš Zajíček z Třeboně, který si z nich začal z dlouhé chvíle tvořit sbírku. „Měl jsem je uskladněné v pytlích, které byly vyskládané v garáži. Pak jsem je začal postupně lepit na zeď. Mám je přesně spočítané, je jich tam 925,“ prozrazuje bodrý kutil.

Kutil z Plané proměnil vrzající postel v dřevěný zázrak. Zjistěte jak a ušetříte

Jeho paní se nápadu použít prázdné plechovky k dekoraci garáže smála. Kamarádi mu prý zase říkali, že by svůj výtvor měl poslat do novin. „To jsem samozřejmě neudělal. Život je už ale takový, že co se má stát, to se stane. A tak nakonec v novinách stejně budu,“ směje se Lukáš Zajíček.

Prý nepřemýšlel a lepil

Použité plechovky podle něj není potřeba před aplikací na stěnu vyplachovat. Zbytek piva v nich zaschne, nesmrdí a neplesniví. Takže s nimi prý není žádný problém.



Nahrává se anketa ...

A jak vlastně celá zeď vznikala? „Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Vyšlo to tak nějak samo. Nalepil jsem prvních 5, potom 10, a už to jelo. Mezitím jsem musel vypočítat mezeru na obraz Jack Daniel’s, který jsem do obkladu z pivních plechovek zakomponoval. Myslím, že to nakonec vypadá docela dobře,“ pochvaluje si kutil.

Nejlepší je montážní pěna

Svou dekoraci začal lepit od strany vrat a postupoval směrem do nitra garáže. „Šel jsem po sloupcích, ne po řadách, jak by se mohlo zdát. Zpočátku jsem používal tavnou pistoli, což se neukázalo jako dobrý nápad,“ přiznává Lukáš Zajíček. Plechovky na zdi prý nedržely tak, jak předpokládal.

Kutil z Nymburka si vyrobil umělé kameny. Obložil jimi komín, výsledek bere dech

„Když jsem na to vzal montážní pěnu, tak už to šlo jako po másle. Montážní pěna lepí. To je můj vzkaz pro všechny. Pokud chcete něco lepit na zeď, tak nic nefunguje tak skvěle jako pěna,“ vzkazuje kutil.

Původně prý chtěl z plechovek udělat nějaký vzor. „Na nic jsem ale nemohl přijít, a proto jsem je tam dával jen tak halabala,“ říká Lukáš Zajíček.

Nečekaný problém

I když se zeď z plechovek zdála jako dobrý nápad, musí nyní Lukáš Zajíček řešit neočekávaný problém. Tím je parkování.

„Řadové garáže nejsou zrovna nejširší a já jsem tu svou používal jako dílnu na opravování motorek. Jenže do rodiny přišlo druhé auto, tak jsem ho musel začít parkovat do garáže. Je to docela na těsno. Auto tam sice dám, ale abych se kolem něho mohl taky pohybovat, musím být namáčklý na těch plechovkách. To znamená, že už mi pár z nich také upadlo. Proto jsem musel vypít další pivo, abych měl další plechové cihly,“ popisuje s úsměvem trable. I přesto by nic neměnil a vše udělal stejně.

Z nudy začal sbírat plechovky od piva. Nakonec je začal lepit na zeď garáže. Vznikla unikátní stěna.Zdroj: Se svolením Lukáše Zajíčka

Vytvořit takové dílo není podle Lukáše Zajíčka jednoduché. „Bude to znít možná trošku divně, ale obložit stěnu mi zabralo tři měsíce. Myslím tím vypít pivko a plechovky nalepit. Samozřejmě jsem to všechno nevypil sám, vydatně mi pomáhali sbírat i kamarádi,“ usmívá se.

V plánu je další projekt

Milovník piva teď plánuje další projekt. Z víček pivních lahví chce vytvořit umělecký artefakt na vratech garáže. „Věřím, že to bude fajn a bude se líbit. Češi jsou přeci národem pivařů. Teď musím jen vymyslet, jak víčka na vrata přidělat. Už mám dostatečnou zásobu; myslím, že víček už bude 5000 nebo 6000,“ popisuje svoje plány.

Kutil ze Svitavska si vyrobil vskutku originální lustr, z klikové hřídele motoru

Podle kutila je stěna v jeho garáži asi nejdražší široko daleko. „Když jsem si to počítal, dostal jsem se na částku zhruba 18 000 korun. To je docela, jak se říká, ranec. Za tu cenu jsem měl dva požitky, nejprve radost z piva a navíc mám unikátní stěnu v garáži. Takže z toho byla dvojitá radost,“ směje se.