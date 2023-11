Autoškolou to nekončí. Mladí řidiči se mohou zdokonalit na polygonech

Mladí řidiči ve věku od 18 do 24 let patří na silnicích k nejohroženějším skupinám nejen u nás, ale v celé Evropské unii. Za volantem mají málo zkušeností a „hodně energie“. Proto každoročně způsobí zhruba pětinu dopravních nehod. Pokud jim není lhostejné, jak řídí, mají možnost zdokonalit se v jízdě pod odborným dohledem na polygonech. Co třeba zkusit přihlásit se do projektu Start Driving?

Ilustrační foto: Jízda na polygonu | Foto: Deník/Martin Zpěvák