Ani pokuty a trestné body nás však neodradí - více než polovina řidičů za volantem mobilní telefon stále používá. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala vypracovat společnost Nextbase, přední evropský výrobce palubních kamer, ve spolupráci s organizací BESIP, hlavním koordinačním subjektem bezpečnosti silničního provozu v ČR, a s výzkumnou agenturou Ipsos.

K používání mobilu během řízení se v průzkumu přiznalo 53 % respondentů. Až 16 % dotázaných uvedlo, že mobil za volantem používá občas nebo často. Nikoho asi nepřekvapí, že sklon k tomuto typu prohřešku mají především mladší lidé. Celých 63 % řidičů do 34 let používá mobil při řízení alespoň výjimečně.

„Nepozornost za volantem patří k nejčastějším příčinám závažných dopravních nehod,“ upozorňuje Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP PRAHA. „Používání mobilního telefonu při řízení znamená ztrátu pozornosti na několik dlouhých vteřin – za tu dobu ujede auto při padesátce vzdálenost rovnající se fotbalovému hřišti. Používání mobilního telefonu je při řízení zkrátka extrémně riskantní.“ Statistiky z roku 2020 uvádějí téměř 16 tisíc nehod v důsledku nevěnování se řízení. Zemřelo při nich 44 lidí.

Na druhou stranu takřka polovina řidičů a řidiček uvedla, že přístroj za volantem nepoužívá nikdy. Ukázněnost v tomto ohledu projevují zejména ženy, řidiči nad 50 let a také sváteční řidiči, tedy takoví, kteří sednou do auta nanejvýš několikrát měsíčně.

Hovory, ale i hudba nebo navigace

Jak dále ukázal průzkum, po mobilu saháme nejčastěji při stání v koloně (69 %) nebo na červenou (54 %). Více než pětina dotazovaných však používá mobil i za jízdy a existuje malá skupina řidičů (4 %), kteří mobil použijí i více než pětkrát během jediné jízdy.

Mobil bereme do ruky nerjčastěji za účelem vyřizování telefonních hovorů (54 %) nebo nastavování navigace (43 %). Mobilní navigací se řídí hlavně respondenti do 34 let (54 %), kteří také častěji používají mobil v autě za účelem poslechu hudby nebo podcastu (39 %).

Spěch vede k porušování předpisů

Kromě rozptylování se mobilním telefonem patří k rozšířeným nešvarům spěch. Několikrát do měsíce se do časového presu dostane 30 % českých řidičů, pouze 16 % dotazovaných uvedlo, že si na cestu nechává časovou rezervu. Spěcháme většinou v ranních hodinách (36 %) a příčinou je snaha stihnout domluvenou schůzku (43 %), včasný příchod do práce (39 %) nebo návštěva lékaře či úřadu (23 %). Necelá polovina spěchajících řidičů (45 %) stále respektuje dopravní předpisy, téměř čtvrtina řidičů je však ve snaze o rychlejší dojezd občas poruší.

Podle viceprezidenta společnosti Nextbase Laszla Szalontaie by jako účinná prevence proti spěchu a porušování předpisů mohlo fungovat právě použití palubních kamer. „Z našich dat víme, že pouhá přítomnost kamery ve vozidle snižuje pravděpodobnost nebezpečné jízdy až o třetinu,“ tvrdí Szalontai. „V případě, že dojde k nehodě, je totiž záznam z palubní kamery stěžejním důkazním materiálem jak pro policii, tak pro pojišťovnu.“ Zároveň je palubní kamera vhodnou náhradou mobilního telefonu, když chcete zachytit okolní krajinu nebo chování dalších účastníků silničního provozu.