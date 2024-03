S asistenčními systémy se setkáváme nejen u moderních aut, ale také u motocyklů. Jejich úkolem je zlepšovat komfort jízdy, v kritických situacích převzít část kontroly nad motocyklem a tím pomoci jezdci lépe je zvládnout. Víte, kterými z asistenčních systémů je vybavena vaše motorka a vyznáte se v jejich zkratkách?

Asistenční systémy mají jezdci při jízdě pomáhat. Technika ale může selhat | Foto: Deník/Václav Pancer

Moderní motocykly jsou vybaveny asistenčními systémy, které mají jezdci pomáhat při jízdě. Setkat se s nimi můžeme u velkých motorek, ale třeba i u malých skútrů.

Systémy mohou selhat

Podle BESIP, oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidského činitele, je jejich využití jednou z možností, jak snížit počet dopravních nehod.

BESIP zároveň upozorňuje, že přestože jsou asistenční systémy na motocyklech přínosem pro bezpečnost dopravy, neměli bychom zapomínat na to, že je ovládá technika, která může kdykoliv selhat. Proto jezdec nesmí být v žádném případě asistenty zatěžován a v krizových situacích přetěžován.

Jak brzdí motorka s ABS a bez něj

Zdroj: Youtube

Řidič motocyklu by také neměl zapomínat na to, že odpovědnost za řízení nese vždy on sám.

„Nejlepší asistence je taková, která donutí jezdce na motocyklu k provedení správné intuitivní reakce, kterou udělá zcela podvědomě. Nesmí dojít ke ztrátě času, ve kterém by musel vzniklou situaci složitě vyhodnocovat,“ uvádí BESIP.

Speciální příručka asistenčních systémů

Aby se motorkáři ve výčtu asistenční systémů pro motocykl lépe orientovali, BESIP pro ně připravil speciální publikaci, ve kterých fungování jednotlivých asistenčních systémů podrobně popisuje. Nejen že se zabývá jejich přínosem pro bezpečnost provozu, ale také upozorňuje na možné negativní dopady na bezpečnost, případně negativní ovlivnění jezdce na motocyklu. Příručku si můžete stáhnout na stránkách BESIP.

Chystáte se také vytáhnout svou motorku nebo skútr z garáže? Pokud ano, nezapomeňte na nezbytnou předsezónní prohlídku svého stroje:

Připravujeme motorku na sezonu. Nezapomeňte zkontrolovat tyto základní věci

Je váš motocykl vybaven některým z asistenčních systémů? Poku si nejste jisti, dozvíte se to v manuálu výrobce. Asistenční systémy na motocyklech bývají často označovány zkratkami jejich celého anglického názvu, které mnoha řidičům nic neříkají. Abyste se v nich lépe orientovali, přinášíme přehled nejpoužívanějších i se stručnou charakteristikou.