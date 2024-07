Říká se, že cesta je cíl. Často to platí právě o jízdě na motorce. Proto čeští motorkáři často volí jízdu k moři do Chorvatska mimo dálniční komunikace. Vždyť co je krásnějšího, než projet krajinu a pořádně si vychutnat její krásu. Přesto se pojďme podívat, kolik zaplatí za jízdu po dálnici v případě, že si budou chtít cestu třeba částečně urychlit.

Přes Rakousko a Slovinsko, nebo Slovensko a Maďarsko. Taková je nejčastější volba našich turistů při výběru trasy k moři Chorvatska. Ani při jedné se řidiči motorek dálničním poplatkům nevyhnou.

Podívejte se na dobrodružnou cestu do Chorvatska na motorce:

| Video: Youtube

Slovensko a Maďarsko

U nás a na Slovensku motorkáři dálniční poplatek neplatí. První platba je čeká až v Maďarsku. Tam si musí řidiči jednostopých vozidel pořídit elektronickou dálniční známku. Za jednodenní vinětu zaplatí 2 570 HUF (okolo 165 korun), za desetidenní 3 200 HUF (okolo 206 korun) a za měsíční 5 180 HUF (přibližně 333 korun). Málokdo sáhne po roční známce za 57 260 HUF (okolo 3 686 korun).

Známky jsou v prodeji online prostřednictvím internetových stránek ematrica.nemzetiutdij.hu nebo na prodejních místech na hranicích a na čerpacích stanicích.

Rakousko

Za jízdu po dálnici platí motorkáři také v Rakousku. Jednodenní známka vyjde na 3,40 eura, desetidenní známka stojí 4,60 eura, dvouměsíční 11,50 eura a roční 38,50 eura. Zpoplatněna úsekovým mýtným je také jízda některými komunikacemi a tunely. Platit je možné na místě v mýtných branách nebo formou předem zakoupeného ročního poplatku.

Koupit si elektronickou dálniční známku platnou v Rakousku je možné buď přímo na stránkách asfinag.at, nebo si ji mohou řidiči pořídit přímo na vybraných prodejních místech dálniční známku „papírovou“.



Slovinsko

Slovinsko jako tranzitní země vybírá dálniční poplatky za motocykly také. Ceny tam nedávno mírně vzrostly, takže nově zaplatí řidiči motorek za týdenní známku 8 eur, půlroční 32 eur a roční 58,7 eura. Měsíční dálniční známka pro jednostopá vozidla není k dispozici.

Slovinska elektronická dálniční známka se dá koupit online na webu slovinského ředitelství dálnic evinjeta.dars.si a na některých čerpacích stanicích.

Chorvatsko

V samotném Chorvatsku je jízda motocyklů po dálnici zpoplatněna úsekovým mýtným. Kolik přesně zaplatíte za svou cestu na chorvatských dálnicích si můžete spočítat na stránkách hac.hr.

Vozidla jsou členěna do několika kategorií, motocykly spadají do kategorie IA. Například jízda z hraničního přechodu Goričan (na maďarské hranici) do Záhřebu přijde řidiče motocyklu na 3,7 eura. Pokud bude pokračovat dále třeba do Zadaru, zaplatí dalších 10,8 eura.