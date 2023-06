K základní výbavě dobrého motorkáře patří také správné oblečení. Nezapomínejte na to, že hlavním úkolem takové výbavy je chránit zdraví jezdce při jízdě i v případě dopravní nehody. Má mu poskytnout rovněž pohodlí za řídítky a ochranu před rozmanitými vlivy počasí.

Dobré oblečení ochrání motorkáře před vlivy počasí a poskytne mu ochranu při dopravní nehodě | Foto: shutterstock

Na českých silnicích můžeme potkávat motorkáře oblečené třeba jen do kraťasů a trička, ale i do speciálního motorkářského oblečení. Zatímco v prvním případě jde o hazard se zdravím, v tom druhém o rozumný počin. Jízda na motorce je vždy riskantní, proto se motorkářům vyplatí investovat do ochrany svého zdraví.

Zatímco při jízdě v autě si můžeme zapnou topení nebo klimatizaci, motorkáři se musejí spoléhat na své oblečení. Jiné podmínky mají v létě v horku, jiné na jaře a na podzim v chladnějším počasí nebo při dešti. V tomto článku se nebudeme zabývat helmami, ale pojďme se stručně podívat na to, jakým oblečením se mohou vybavit.

Malá Simca 5 předběhla Brouka i Fiata, hrála ve filmu a jela 24 hodin Le Mans

Každý motorkář by měl mít dobré boty. Na trhu jsou speciální boty pro motorkáře, některé jsou vybaveny dokonce ochranou špičky před řadičkou. Správné motorkářské boty by měly být pohodlné, pevné, lehké a vybaveny také podrážkou s protiskluzovou úpravou a vodotěsnou membránou. Nabídka na trhu je široká. Motorkáři si mohou vybrat z modelů pro silniční stroje, motokrosové, enduro a ATV, choppery či skútry a mopedy. Vybírat mohou boty kožené, z umělé kůže, textilní nebo plastové. Často záleží právě na stylu, pro jaký motocykl jsou určeny.

Velmi důležité jsou kalhoty. Také ony mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je třeba kůže nebo textil. Prává kůže patří mezi nejodolenější materiály a řidiče v případě dopravní nehody dobře ochrání. Správné motorkářeské kalhoty by měly být vybaveny chrániči kolen, praktický je také vysoký pas, který částečně chrání záda a zaručuje, že kalhoty při jízdě nesjíždějí a neodkrývají záda.

Tipy na obleční na motorku zhlédnete ve videu:

Zdroj: Youtube

Moto bundy patří k nejdůležitějším součástem vybavení každého motorkáře. Také tento druh oblečení si budete vybírat podle toho, pro jakou motorku je určen. Jinou budete vybírat pro silniční motocykl, jinou pro jízdu na chopperu. Tak jako i u dalších kusů oblečení i v tomto případě jde často o styl. Vždy by však bunda měla mít bezpečnostní prvky, které chrání ramena, lokty a případně i páteř. Na výběr jsou bundy kožené, textilní nebo ze syntetických materiálů. Zapomínat byste neměli ani na reflexní prvky, protože být dobře viděn je důležité.

Někteří motorkáři dávají přednost před bundami a kalhotami raději kombinézám. Ty jsou skvělou volbou pro všechny jezdce, kteří preferují bezpečí. Kombinézy bývají vybaveny výztužemi, jsou pohodlné a poskytují vysokou ochranu. Nejsou však vždy praktické, což poznáte například při velmi teplém počasí, když motocykl zastavíte.

Motorky pro začátečníky: řidičské zkušenosti získejte na slabších strojích

Při jízdě na motocyklu oceníte speciální rukavice. Ochrání vás před povětrnostními vlivy a důležitou roli hrají také při pádu z motorky. Motorukavice se vyrábějí z textilních materiálů, kůže, případně mohou být vyrobeny jejich kombinací. Na trhu najdete jak letní rukavice se speciálními větracími otvory, tak pro jízdu v chladnějším počasí s vložkou z tepelně izolačního materiálu. Někteří výrobci nabízejí rukavice bezprsté.

Také motorkářské vesty zvyšují bezpečnost při cestování na motorce. Vybaveny bývají často reflexními prvky, některé také termoizolační vrstvou. Vzhledem k tomu, že běžné reflexní vesty se pro použití na motorku nehodí, speciální motorkářské vesty odstraňují tyto nedostatky. Prodejci nabízejí také airbagové vesty na motorku. Ty jsou určeny zejména k ochraně hrudníku a páteře při nárazu. Vybrat si je můžete v koženém nebo textilním provedení. V nabídce jsou také motorkářské vesty chladicí nebo vyhřívané.

Povinná výbava motocyklu: co u sebe musíte vozit a jaké věci raději přibrat

Při jízdě v dešti se vám budou nepromoky. I dobré motorkářské oblečení může po nějaké době jízdy v dešti začít propouštět vodu a cestování se stane nepohodlné. V takovém případě se vám budou hodit speciální motorkářské nepromokavé kombinézy, návleky na boty nebo rukavice.

Před chladem vás pomůže chránit na motocyklu také kukla, která poskytuje tepelnou ochranu hlavy, krku a obličeje. Zatímco pod integrální přilby jsou vhodné tenčí kukly z membránových materiálů, pro otevřené přilby mohou mít zesílenou obličejovou část.