Pro cestu do Chorvatska využívají motorkáři nejčastěji nejkratší trasy přes Slovensko a Maďarsko nebo Rakousko a Slovinsko. Oblíbená je ta první, protože na Slovensku motorky dálniční poplatky neplatí.

Teprve až v Maďarsku si musí řidiči jednostopých vozidel pořídit elektronickou dálniční známku. Využít mohou nákup online prostřednictvím internetových stránek ematrica.nemzetiutdij.hu nebo na prodejních místech na hranicích a na čerpacích stanicích.

Zdroj: Youtube

Motorkáři v Maďarsku zaplatí za desetidenní známku 2750 HUF (okolo 175 korun) a měsíční 4450 HUF (přibližně 285 korun). Prodávány jsou také roční známky za 49190 HUF (okolo 3150 korun) a roční s regionální platností.

V Rakousku řidiči motorek zaplatí za desetidenní známku 5,8 eura, za dvouměsíční 14,5 eura a za roční 38,2 eura. Musí počítat také se zpoplatněním některých komunikací a tunelů, kde je vybíráno úsekové mýtné, a to buď na místě v mýtných branách nebo formou předem zakoupeného ročního poplatku.

Cesta autem do Chorvatska: Co by vám určitě nemělo chybět ve výbavě vozu