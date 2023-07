Máte motorku a chcete na ní někoho svézt? Můžete, ale musíte pamatovat na to, že jízda ve dvou na motocyklu má svá pravidla a ne každý řidič ji dobře zvládá. Motorka se totiž chová jinak a její ovládání vyžaduje zkušenosti. Pojďme se podívat, na co byste si měli dát pozor.

Ilustrační foto: Jízda na motorce se spolujezdcem má svá pravidla | Foto: Deník/Radek Cihla

Motorky se líbí dospělým i dětem. Proto je pro nejednoho tatínka nelehké odmítnout žádost svého dítěte o svezení na motorce. Podle pravidel platných u nás je totiž jízda dítěte jako spolujezdce povolena teprve od 12 let. Do té doby musí děti na svezení zapomenout.

Každý motorkář by si měl uvědomit, že jízda se spolujezdcem ovlivňuje chování stroje. Zejména u slabších motorek, jako jsou třeba městské skútry, se snižuje při vyšším zatížení stroje jeho akcelerace při rozjezdu. Při vyšší zátěži motorky dvoučlennou posádkou se také prodlužuje brzdná dráha.

Jak jezdit na motorce se spolujezdcem, zhlédnete ve videu:

Zdroj: Youtube

Pokud jsou oba jezdci vyššího vzrůstu, pro řidiče to znamená, že je na svém sedle více posunut směrem k řídítkům. Neměl by pak zapomenou na přenastavení zpětných zrcátek. Řízení se tak stává celkově nepohodlnějším, protože neumožňuje přirozené posezení řidiče. To se netýká velkých motorek, které i spolujezdci dokážou poskytnou vysoký komfort

Při jízdě se spolujezdcem se mění také těžiště motocyklu. Některé stroje mají sedlo pro spolujezdce posazené výše, než je sedlo pro řidiče. V takovém případě například při zastavení v křižovatce musí řidič počítat tím, že bude motorku muset držet pevněji.

Spolujezdci často nemají správné návyky pro cestování na motorce. Při první jízdě mnohdy nevědí, že se v zatáčkách musí naklánět stejně jako motocykl a řidič. To pak vede k tomu, že v zatáčkách vyvažují na opačnou stranu, motorka nezatáčí správně a řidič musí bojovat s větší odstředivou silou. Proto je vhodné spolujezdce o tom předem poučit, stejně jako si domluvit znamení například k zastavení.

Důležité je také nezrychlovat motocykl prudce, protože spolujezdce to může překvapit a může z motorky spadnou, pokud se dobře nedrží. Některé motorky jsou vybaveny speciálními madly za druhým sedlem. Pokud jimi motorka vybavena není, měl by spolujezdec řidiče držet kolem pasu. Ale ne křečovitě, aby jej neomezoval v řízení.

Spolujezdec na motorce stejně jako řidič musí být vybaven přilbou a musí si chránit zrak brýlemi nebo štítem. Na motocykl by měl nastupovat až jako druhý v pořadí. Při výstupu z motorky naopak sestupuje jako první. Při zastavení motocyklu například v křižovatce by neměl spolujezdec sundávat nohy ze stupaček.