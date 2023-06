Už od začátku koronavirové pandemie platí, že v česku masivně rostou prodeje motorek – potažmo vozidel v kategorii L, kde jsou jednostopé stroje společně se čtyřkolkami. Stávají se z nás ale opravdu motorkáři? Nejsme náhodou spíše skútristé? Nahlédli jsme do statistik registrací nových vozidel, které průběžně aktualizuje Svaz Dovozců Automobilů (SDA) a jali se zjišťovat, jaké stroje se v kategorii L vlastně pořizují.

Registrace motocyklů stoupaly už od Covidu. Opravdu jde ale o plnohodnotné motocykly? | Foto: Se svolením Yamaha

Důvodů, proč začaly od roku 2020 prudce růst prodeje motocyklů, je hned několik, a jsou v čase naskládané za sebe. Pandemie koronaviru zkazila ohromné spoustě lidí dovolené, a ti se tak uchýlili k jiným variantám, jak si udělat radost. Do jisté míry hrála roli i nepopulárnost hromadné dopravy v době pandemie, takže spousta lidí přesedla na motorku jako na levný a „bezkontaktní“ způsob dojíždění.

Dále tu byly také prodlevy v dodavatelských řetězcích automobilového průmyslu, a už historie ukázala, že když se neprodávají auta, prodávají se o to více motocykly. V neposlední řadě pak prudký růst inflace donutil mnoho lidí, aby naspořené peníze raději proinvestovali. A i když jen skutečně málokterý nový motocykl ve střednědobém horizontu poroste na ceně, nedá se říci, že by se jednalo o špatně uložené peníze.

O tom, že motorky a další stroje kategorie L skutečně končí v rukou soukromníků, svědčí i rozdílný podíl mezi firemními a soukromými provozovateli. Zatímco třeba za loňský rok si pouze 26,63 % nových osobních aut registrovali majitelé takzvaně „do rodin“ a zbytek nakoupily firmy, u motocyklů je tento trend téměř přesně opačný. Za rok 2022 si soukromníci registrovali 67,92 % všech strojů.

Těch strojů bylo loňský rok přesně 25 561 a jedná se o třetí rekordní rok v řadě. Přes 20 000 za rok v kategorii L se u nás před covidem prodalo naposledy v roce 2008. Velmi nadějně vypadá také letošní rok, i když motorkářská sezóna teprve pořádně začala, takže těžko předjímat, jestli nás čeká čtvrtý rekord.

Zpět ovšem k původní otázce – stávají se z Čechů skutečně motorkáři, nebo jde ve většině o praktické skútry do města, které statistika nerozlišuje? Pro tuto odpověď jsme se podívali na podíly objemových tříd za celý loňský rok 2022.

Honda PCX 125 se řadí mezi bestsellery třídy skútrůZdroj: Se svolením Honda

Hned na první pohled to skutečně vypadá, že klasické skútry válcují všechno ostatní. Vůbec nejprodávanější objemovou třídou s podílem 32,28 % (8 250 registrovaných strojů) jsou motocykly s kubaturou do 125 ccm, kam spadají právě i všechny běžné skútry s automatickou převodovkou, které smí řídit držitel řidičského oprávnění skupiny B. Díky tomuto rozšíření z roku 2013, kdy městský skútr můžete řídit, aniž byste si na něj dělali separátní řidičák (stačí ten na auto) popularita skútrů prudce vzrostla.

I když nejde ze statistik přesně vyčíst, kolik z registrovaných strojů jsou skútry, a kolik klasické maloobjemové motocykly s manuální převodovkou, je jasné, že skútry budou tvořit majoritu. Nejprodávanější značkou (32,68 %) v dané kubatuře je japonská Honda, jejíž skútr PCX 125 je jedním z bestsellerů. A třeba Piaggio, které se s podílem 11,12 % umístilo v dané kubatuře druhé, prodává výhradně skútry.

Jenže i když stroje do 125 ccm v roce 2022 tvořily bezmála třetinu prodejů, nelze jednoznačně říci, že „Češi kupují hlavně skútry“. Hned druhou nejprodávanější objemovou třídou je totiž ta nejvyšší – nad 800 ccm. Její podíl tvořil 16,01 % a celkem se registrovalo 4 093 nových strojů, mezi nimiž rozhodně žádné skútry nejsou – jedná se o plnohodnotné velké motorky, k jejichž řízení je ve většině případů potřeba řidičský průkaz skupiny A, okrajově pak skupiny A2, který omezuje výkon motoru na 35 kW.

Zde se nejlépe dařilo značce BMW Motorrad, která v roce 2022 získala v nejvyšší kubatuře prvenství s podílem 23,01 %. Na druhém místě je opět celkově nejprodávanější Honda s podílem 11,9 %, třetí potom Harley-Davidson s podílem 8,36 %.

Nejprodávanějším modelem BMW Motorrad jsou v Česku velké R 1250 GS a R 1250 GS AdventureZdroj: Se svolením BMW

Mezi další „velké objemové třídy“, v nichž se nachází více klasických motocyklů než skútrů, jsou i třídy do 350 ccm (podíl 10,10 %), do 500 ccm (5,02 %) a do 800 ccm (9,81 %). Když všechny jejich podíly sečteme s tou nejvyšší, dostaneme 40,94 %. To je podíl motocyklů v objemech od 125 ccm výše, a tady se bavíme z naprosté většiny o klasických motocyklech.

Naopak vůbec nejmenší zastoupení má třída malých motocyklů do 50 ccm. Mopedy, malé skútry a motocykly, které lze při maximální rychlosti 45 km/h řídit s řidičským průkazem AM od 15 let, na trhu dlouhodobě stagnují a není o ně zájem. Jejich podíl 0,85 % nestačil ani na elektrické skútry a motocykly s podílem 2,5 %.

Co z toho vyplývá? Česko, zdá se, je skutečně čím dál více „motocyklovou velmocí“. Jakkoliv mají městské skútry nižších kubatur na každoročních registracích nezanedbatelný podíl, ještě větší podíl mají motocykly vyšších kubatur. Teď už nezbývá než čekat, zda se vysoké počty registrací udrží, nebo začnou padat s tím, jak se bude postupně „rovnat“ automobilový trh.