Začínající motorkáři patří na silnicích mezi ohrožené účastníky silničního provozu. S čerstvým řidičákem v kapse mají za řídítky motocyklu málo zkušeností, často ještě neznají své řidičské limity a v provozu je může cokoliv překvapit. Jaký motocykl jim doporučit, aby si jízdu na motocyklu pořádně osahali?

Skútr je velmi praktickým dopravním prostředkem, pokud se jedná o jízdu ve městech, do práce, za zábavou ale nemusíte se s ním bát vyjet i na delší trasy. | Foto: Jan Pacák

Na českém trhu je spousta motocyklů různých kubatur, konstrukcí a značek. Vybrat si mohou jak zkušení jezdci, tak i začátečníci, kteří si svůj první motocykl teprve pořizují. Platí však jednoduché pravidlo – lepší je začínat s méně výkonnými stroji, protože se snáze ovládají a řidiče nesvádějí k riskantně rychlé jízdě.

První řidičák na motorku mohou získat mladí chlapci a děvčata už v patnácti letech. Řidičské oprávnění skupiny AM jim dovoluje řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km za hodinu, přičemž u dvoukolových nesmí objem spalovacího motoru převýšit 50 cm³ a u elektrického motoru je omezení do 4kW.

V praxi to znamená, že na pořádné „divočení“ na motorce si budou muset ještě počkat. Do rukou se jim tak mohou dostat pouze nejslabší motorky, s nimiž nepřekročí „cyklistickou rychlost“. Rychlostní omezení do 45 kilometrů za hodinu je pro jízdu ve mětě dostačující, na delší vzdálenosti se však nehodí.

Zajímavější to budou mít až s řidičskou skupinou A1, kterou může mladý motorkář získat od 16 let. S ní mohou motorkáři řídit lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³. A právě „stopětadvacítky“ jsou nejoblíbenější skupinou motorek pro začínající řidiče.

Na co si dát pozor při výběru první motorky, zjistíte ve videu:

Jejich výhodou je nízká hmotnost, nižší pořizovací náklady, dostačující rychlost při jízdě mimo město, nízká spotřeba a dobrá ovladatelnost. Kdo získá první řidičské zkušenosti na těchto motorkách, později pro něj bude mnohem snadnější přejít na silnější stroj než z motocyklů zařazené do skupiny AM.

Na silnější motorku si musí mladí řidiči počkat až do 18 let, kdy mohou získat řidičskou skupinu A2. Tady už můžeme hovořit o motocyklech pro dospělé, protože tato skupina umožňuje řídit motorky s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Do této skupiny spadají například v minulosti u nás tolik rozšířené motorky s kubaturami 250 a 350 cm³. Pořád jsou to lehčí stroje, ale už velmi svižné s pořádnou dávkou výkonu a nízkými provozními náklady. Pro pokročilejší začátečníky jsou ideální volbou, protože jim dokážou naložit pořádnou dávku emocí.

Na nejsilnější motorky skupiny A si musí motorkáři počkat až do svých 24 let. Výjimka platí pro držitele řidičáku skupiny A2, kteří mohou absolvovat doplňkovou zkoušku a rozšířit si řidičák na „áčko“ už po dvou letech, tedy nejdříve ve 20 letech. S takovým řidičákem si můžete pořídit motorku podle své libosti.

Jakou motorku vybrat?

I pro začátečníka platí, že bude chtít jezdit na motorce, která se mu líbí, protože motorky jsou často srdeční záležitost. Svou roli bude při výběru hrát její provedení, značka a v neposlední řadě i cena. Pro fanoušky sportovní jízdy jsou ideální kapotované motorky, někdo jiný si zase rád pořídí klasického „naháče“.

Kdo miluje cestování na delší trasy, dá přednost cestovnímu motocyklu, který nabízí vyšší pohodlí, protože je vybaven například plexi štítem a kufry. Pokud někdo rád vyjede i na lesní cesty mimo běžné silnice, upřednostní enduro. Zajímavé jsou také líbivé choppery, nebo stylové cafe racery.

A nezapomínejme také na oblíbené skútry, které se hodí ideálně do města a jsou snadno ovladatelné. Dobrou zprávou je, že tyto motocykly s automatickou převodovkou do 125 ccm mohou řídit také majitelé řidičáků na osobní automobil skupiny B, aniž by si museli udělat řidičák na motocykl.