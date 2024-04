Zvažujete pořídit si motorku? 5 výhod a nevýhod jízdy na motocyklu

Mít svou vlastní motorku je snem mnoha řidičů a řidiček. Jízda za řídítky dvoukolého „mazlíčka“ je přece úplně něco jiného, než řídit auto. Je to požitek, svoboda, relaxace. Často nejde jen o to přemístit se z bodu A do bodu B, ale naopak si užít jízdu samotnou.

Jízda na motorce je dobrodružství | Foto: Deník/Václav Havránek