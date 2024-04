Bezplatné kurzy pro začínající a méně zkušené motorkáře chce o května spustit chrudimská motorkářská organizace Motoparta. Účastníci projektu se budou učit pokročilé jízdě na motorce na polygonu v chrudimské průmyslové zóně. Předávat své zkušenosti budou zkušení motorkáři, kteří absolvovali několik oficiálních motorkářských škol.

Tréninky se uskutečni v průmyslové zóně a na dvoře Městského úřadu v Chrudimi. | Foto: Motoparta Chrudim

Jak vysvětlil předák Motoparty Michal Horkel například krizové brždění či jak správně projet zatáčku se mladí motorkáři v běžném provozu nenaučí. "Často se také stává, že si motorkáři koupí silný stroj ve svých padesáti letech, když předtím seděli jen na slabém motocyklu," dodal Horkel.

Účastníci projektu se budou učit pokročilé jízdě na motorce na polygonu v chrudimské průmyslové zóně, kde se nachází točna a je to zároveň zkolaudovaná zkušební plocha pro autoškoly. "Je to tam bez dopravní zátěže, takže budou účastníci kurzu v bezpečí. Motopartě jsme nabídli ještě jedno místo k tréninku, a to dvůr městského úřadu. Je uzamykatelný, takže budou mít klid," řekl chrudimský starosta František Pilný, kterého za jeho dlouhodobou vstřícnost jmenovala Motoparta čestným členem klubu.

Do projektu se zapojí několik zkušených motorkářů, kteří absolvovali několik oficiálních motorkářských škol. Někteří prodělali i školu smyku. "Budou jakýmsi garantem a dohlížitelem nad tím, aby těch pár základů, které motorkáři potřebují, zvládli. Rozhodně jim doporučíme, aby absolvovali taky profesionální motoškolu, kterou my nesuplujeme. Nám jde hlavně o to, aby ti kluci měli zhruba přehled o svých chybách za řídítky a mohli pracovat na jejich odstranění," zdůraznil Michal Horkel.