Radim Šlezingr dnes 12:56

Jezdíte do myčky se svým autem pravidelně, nebo jen tehdy, když už to „viditelně“ potřebuje? K péči o svůj automobil přistupují řidiči různě. Pro některé je čistá karoserie otázkou cti, jiní zamíří do myčky se svým vozem jen v nejnutnějších případech. Víte, proč je dobré umývat auto i v létě?