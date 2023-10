Srovnatelně velké, výkonné a vybavené elektromobily jsou stále o desítky procent dražší v porovnání s klasickými vozy se spalovacími motory. Přesto jsou oblasti, ve kterých jsou náklady na ně podstatně nižší.

V servisu vlastníci elektromobilů ušetří výrazně | Foto: Se svolením VW

Zhruba před třemi lety se na český trh dostal první moderní elektromobil koncernu Volkswagen. Šlo o ID.3. Od té doby experti a školitelé společnosti Porsche ČR, která zajišťuje také dovoz těchto aut k nám, o nich sbírají nejrůznější data.

Nyní je prezentovali novinářům. Pro zjednodušení přinášíme jejich zjištění ve formě odpovědí na naše otázky. Odpovídali Roman Pošva a Martin Pokorný z Tréninkové akademie Porsche ČR ve Zlatníkách u Prahy.

1) V jakém stavu jsou nyní jejich vysokonapěťové baterie?

I u těch vozů, s nimiž už řidiči dokázali najet sto tisíc kilometrů, je zůstatková kapacita akumulátorů minimálně 90 procent.

2) Jaké je riziko poruchy u elektromobilu v porovnání se spalovacím autem?

Nepoměrně nižší. Vezměte do úvahy už fakt, že pohonná jednotka u spalovacího auta společně s převodovým úsrojím obsahuje dnes v průměru 1400 různých dílů. U elektromobilů je to pouze 210. Navíc mají daleko menší součástek, které se musí po určité době povinně měnit. Typu rozvodové řemeny, různé náplně jako oleje do převodovky či motoru, filtry, případně svíčky u zážehových motorů nebo spojky u těch s manuální převodovkou.

3) Často se při prezentacích výhod elektromobilů prezentuje, že se díky možnosti brzdit s využitím rekuperace šetří brzdové destičky a kotouče. Potvrzuje to praxe?

Nepochybně. Vlastně nevíme, po jak dlouhé době se budou u našich elektrických modelů tyto komponenty měnit. Dosud to totiž nebylo potřeba. U spalovacích aut se destičky zpravidla mění po nějakých čtyřiceti tisících kilometrů, kotouče pak po dvojnásobném množství.

Přeplatit si servis se vyplatí

4) A jak se u elektromobilů opotřebovávají pneumatiky, případně tlumiče. Přece jen na ně vinou vyšší hmotnosti působí větší síly…?

V tomto případě je odpověď dosti složitá. Řekli bychom ale, že v zásadě se to moc nebude lišit od aut se spalovacím motorem. Vývojáři těchto dílů totiž s vyšší hmotností elektroaut od začátku počítají a tudíž vše náležitě dimenzují. Daleko více záleží na tom, v jakých podmínkách a jakým stylem ten který řidič elektromobilu jezdí.

5) Jak tedy vlastně vypadá pravidelná dvouletá prohlídka u elektromobilů ID.?

Vlastně jde jen o kontrolu opotřebení jednotlivých částí, stejně jako u spalovacích aut. Tedy pneumatik, brzd, kulových čepů, manžet kloubů a pohledem se kontrolují také komponenty s vysokým napětím. Samozřejmě se nemění žádné náplně, s výjimkou brzdové kapaliny.

6) Hodinové taxy za servis elektromobilů jsou ale dražší než u aut s běžným pohonem…

Ano, to je pravda, ovšem placení vysokých sum se dá celkem snadno předejít. Stačí využít nabídky na předplacený servis a pak zákazník po koupi auta během pěti let a nájezdu do 150 000 nemusí za práci v servisech a ani spotřební mateirál platit nic navíc. "Nyní navíc máme na elektromobily ID., tedy ID.3, ID.4, ID,5 i ID.Buzz speciální akci, díky níž za předplacený servis v základní variantě (bez například ceny za vyměněné stěrače a další opotřebované díly) zákazník zaplatí pouze 5600 Kč.